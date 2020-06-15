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Суд не смог развести Джигана и Оксану Самойлову 

Мира Маркина 1 час назад
Московский Головинский суд не смог расторгнуть брак рэпера Джигана и Оксаны Самойловой.
Не так давно стало известно, что девушка подала на развод. По словам самой Самойловой, причиной разрыва стал обман мужа.
Однако не исключено, что пара все-таки решила сохранить семью, ведь ни Джиган, ни его супруга не явились в Головинский суд для того, чтобы расторгнуть брак. Производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон.
Адвокат Самойловой не стал комментировать ситуацию и предложил узнать о воссоединении пары у самой Оксаны.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Самойлова отрицает сходство сына с Джиганом.
Звёзды , Видео , Оксана Самойлова
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