Московский Головинский суд не смог расторгнуть брак рэпера Джигана и Оксаны Самойловой

Не так давно стало известно, что девушка подала на развод. По словам самой Самойловой, причиной разрыва стал обман мужа.

Однако не исключено, что пара все-таки решила сохранить семью, ведь ни Джиган, ни его супруга не явились в Головинский суд для того, чтобы расторгнуть брак. Производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон.

Адвокат Самойловой не стал комментировать ситуацию и предложил узнать о воссоединении пары у самой Оксаны.