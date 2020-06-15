«Можно пьяным убить человека и сидеть дома» 

Смертельное ДТП, которое устроил артист Михаил Ефремов , еще долго будет главной новостью российского шоу-бизнеса. Однако есть и другая сторона вопроса, которую в прямом эфире радио «Комсомольская правда» решился обсудить кинокритик Роман Григорьев . Как в текущей ситуации должны себя повести киностудии, у которых готовятся премьеры с участием Ефремова?

Прежде всего Григорьев заявил, что он поражен домашним арестом артиста.

«Можно пьяным вусмерть убить человека и сидеть дома, записывать слезные покаяния. Это просто нечестно по отношению к куче других людей, которые ничего не совершали и сидят в камерах предварительного заключения. Домашнее заключение — это насмешка над обществом и плохой пример для всех нас»,

— заявил критик.

По поводу проката, как считает Григорьев, неважно — оставлять в картинах Ефремова или убирать, картине ничего не поможет если она не интересна зрителю сама по себе. Можно заменить актера, но хороший актер — это хороший актер и не важно, что он сделал в жизни. На прокат вся ситуация повлияет лишь тем, что если Ефремова оставят в кадре, люди обязательно пойдут на фильм. Это своеобразный манок скандальной истории, отметил критик.