Успенская показала, как выглядела до пластики 

Королева шансона не скрывает, что дружит с пластическими хирургами. А в ответ на обвинения хейтеров отвечает, что при возможности переделает в себе все, что только возможно.

Любовь Успенская в Instagram поздравила младшего брата Якова с днем рождения и показала архивные фото с ним из семейного альбома. Артистка поделилась снимками из своей молодости, которыми показала, как выглядела до пластических операций.

«Судьба наградила меня прекрасными братьями, которые окружили меня поддержкой, любовью и подарили возможность чувствовать себя под защитой настоящего мужского плеча. И сегодня день рождения у одного из них! Яша, я поздравляю тебя, желаю тебе долгих, счастливых лет жизни, процветания, здоровья, удачи во всех делах и просто много улыбок. Просто будь! Оставайся таким же замечательным и продолжай радовать нас. С любовью, твоя Люба»,

— трогательно поздравила Любовь Успенская.

@uspenskayalubov_officia

«Это хорошо, когда есть братья и они оберегают сестру», «Любовь любовью окружена. Счастья вам домашнего тепла радости тепла в душе!», «Вы лучшая», «Как свежо вы выглядите», «Здорово, что у вас есть брат! На свете должен быть кто-то, кому от вас нужно лишь одно: чтобы вы были живы и чтобы у вас все было хорошо. И человек, которому можно доверять. Доверие — как бумага, раз помнешь — идеальным оно уже не будет, как ни ровняй. Искренне рада за вас!», «Люба, на второй фотографии вы? А можно больше ваших черно-белых, ранних фотографий?», «Люба вот здесь ты настоящая, классная, даже возраст тебе не помеха, лучше бы ты всегда оставалась такой», — последовали комментарии от подписчиков.

@uspenskayalubov_officia

Ранее Любовь Успенская признавалась, что хочет сохранить красоту и молодость до 90 лет. В погоне за этим желанием артистка омолаживает лицо. Но часто поклонники обвиняют ее в том, что она уже переусердствует.

Добавим, оба брата Любови Успенской Яков и Ефим живут в Торонто. Видеться с ними получается не так часто, но зато каждая встреча становится событием. Любовь Успенская рассказывала, что в их семье есть традиция собираться на ее день рождения, когда браться устраивают для нее настоящие праздники.