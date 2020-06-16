Михалкова описала пьяную вечеринку с авторитетами

Юлия Михалкова после ухода из шоу «Уральские пельмени» написала книгу воспоминаний «Не говори мужчинам нет!», артистка наполнила ее откровенными признаниями о своей работе в шоу, которые редко делала в СМИ.

Широкая публика знает Юлию и других участников юмористического проекта по телепередачам на СТС и концертам. Однако на этом работа актеров «Уральских пельменей» не заканчивается. Они выступали и в более узких кругах — на предприятиях, в ресторанах и даже в частных поместьях перед богатыми людьми.

«Именно на этих корпоративах я в первый и в последний раз напилась до беспамятства и подралась. Бесценный опыт, через который наверняка хоть раз в жизни прошел каждый человек. Об этом я еще нигде не говорила», — процитировал книгу Михалковой сайт КП.