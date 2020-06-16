Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Об этом я нигде не говорила»: Михалкова откровенно описала пьяную вечеринку с авторитетами 

Teleprogramma.pro и ещё 1 5 часов назад
Михалкова описала пьяную вечеринку с авторитетами
Фото: КП
Юлия Михалкова после ухода из шоу «Уральские пельмени» написала книгу воспоминаний «Не говори мужчинам нет!», артистка наполнила ее откровенными признаниями о своей работе в шоу, которые редко делала в СМИ.
Широкая публика знает Юлию и других участников юмористического проекта по телепередачам на СТС и концертам. Однако на этом работа актеров «Уральских пельменей» не заканчивается. Они выступали и в более узких кругах — на предприятиях, в ресторанах и даже в частных поместьях перед богатыми людьми.
«Именно на этих корпоративах я в первый и в последний раз напилась до беспамятства и подралась. Бесценный опыт, через который наверняка хоть раз в жизни прошел каждый человек. Об этом я еще нигде не говорила», — процитировал книгу Михалковой сайт КП.
Перебрать с алкоголем звезда умудрилась среди екатеринбургских «авторитетных бизнесменов», от которых «веет запахом могилы». Праздник проводили «для своих» на одной из загородных туристических баз. Концерт, который Юлия пыталась дать вместе с Сергеем Исаевым, прервался буквально через 15 минут. Хозяева банкета пригласили артистов за стол, где напитки лились рекой, а дискотека начиналась с выстрела боевого пистолета в воздух. Здесь Юля и узнала впервые, что такое напиться.
Видео дня. Куда пропала первая любовь Киркорова
Teleprogramma.pro: последние новости
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя на похоронах встретилась с его любовницей Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя на похоронах встретилась с его любовницей «Грудь, конечно, красивая»: муж Нюши обомлел, увидев ее декольте «Грудь, конечно, красивая»: муж Нюши обомлел, увидев ее декольте Кудрявцева предложила запретить алкоголь после смертельного ДТП с Ефремовым Кудрявцева предложила запретить алкоголь после смертельного ДТП с Ефремовым
Женский форум
Звёзды , Сергей Исаев , Юлия Михалкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«До карантина просто бил, сейчас прижигает утюгом»
«До карантина просто бил, сейчас прижигает утюгом»
Как Тимати закрутил роман с Собчак и шокировал всех
Как Тимати закрутил роман с Собчак и шокировал всех
Мужчины рассказали, как пережили измены своих женщин
Мужчины рассказали, как пережили измены своих женщин
Голая модель едва прикрылась сумкой
Голая модель едва прикрылась сумкой
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Что будет, если на месяц отказаться от сахара
02:51
Что будет, если на месяц отказаться от сахара
Еда Здоровье
Куда пропала первая любовь Филиппа Киркорова
02:58
Куда пропала первая любовь Филиппа Киркорова
Звёзды Любовь
Неизвестные братья и сестры российских знаменитостей
10:37
Неизвестные братья и сестры российских знаменитостей
Звёзды
Как сушить белье, если у вас нет балкона
04:38
Как сушить белье, если у вас нет балкона
Дом и сад
Как певец Волчков выбрал в жены зрелую женщину
02:58
Как певец Волчков выбрал в жены зрелую женщину
Звёзды Любовь
«Белые ангелы» из Казахстана покоряют подиумы
02:22
«Белые ангелы» из Казахстана покоряют подиумы
Красота Мода
Киркоров новым клипом разозлил десантников
02:08
Киркоров новым клипом разозлил десантников
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение