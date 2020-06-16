Знакомый Ефремова рассказал о ссоре Михалкова с актером

Знакомый актера Михаила Ефремова , который устроил смертельное ДТП в центре столицы, объяснил, почему не так давно Никита Михалков назвал коллегу «звездным скотом». Интересно, что обычно режиссер нелестно о тех, с кем вместе трудился на съемочной площадке не отзывается, а тут вдруг дал волю эмоциям и чувствам.

Как отметил знакомый Ефремова, Михалков 13 лет назад серьезно пострадал из-за пьянки коллеги. В 2007 году шли съемки картины «12» Ефремову выпала одна из главных ролей. В один из дней он появился на съемочной площадке под градусом. В ответ Михалков его жестоко отчитал и сказал, что Ефремов срывает съемочный процесс. При этом Михалков пригрозил Ефремову, что больше не будет его приглашать в свои картины, сообщает «Комсомольская правда».

«На что Ефремов ответил очень грубо, обматерив Михалкова. Никита Сергеевич не стал с ним ругаться, проглотил эту брань только из-за фильма, потому что Михалков профессионал, работа для него на первом месте».