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Знакомый Михаила Ефремова объяснил, почему Никита Михалков назвал актера «звездным скотом» 

Teleprogramma.pro и ещё 1 4 часа назад
Знакомый Ефремова рассказал о ссоре Михалкова с актером
Фото: Globallookpress.com
Знакомый актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре столицы, объяснил, почему не так давно Никита Михалков назвал коллегу «звездным скотом». Интересно, что обычно режиссер нелестно о тех, с кем вместе трудился на съемочной площадке не отзывается, а тут вдруг дал волю эмоциям и чувствам.
Как отметил знакомый Ефремова, Михалков 13 лет назад серьезно пострадал из-за пьянки коллеги. В 2007 году шли съемки картины «12» Ефремову выпала одна из главных ролей. В один из дней он появился на съемочной площадке под градусом. В ответ Михалков его жестоко отчитал и сказал, что Ефремов срывает съемочный процесс. При этом Михалков пригрозил Ефремову, что больше не будет его приглашать в свои картины, сообщает «Комсомольская правда».
«На что Ефремов ответил очень грубо, обматерив Михалкова. Никита Сергеевич не стал с ним ругаться, проглотил эту брань только из-за фильма, потому что Михалков профессионал, работа для него на первом месте».
Напомним, что Михаил Ефремов несколько дней назад устроил смертельное ДТП в центре столицы. По его вине погиб ни в чем не повинный человек. Ближайшие два месяца он проведет под домашним арестом. Актер уже принес извинения семье погибшего водителя, но родственники Сергея Захарова скептически отнеслись к его словам. Скорее всего, Ефремов получит реальный уголовный срок за свое преступление.
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Звёзды , Другое , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Никита Михалков , Комсомольская правда
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