Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова сделала откровенное признание. Покинув шоу, звезда не теряла времени даром и написала книгу воспоминаний "Не говори мужчинам нет!", в которой поделилась неизвестными ранее подробностями трудовой биографии и личной жизни.

Не секрет, что звезды выступают не только на больших концертах и в телешоу, но и на корпоративных вечеринках и праздниках для узкого круга лиц.

"Именно на этих корпоративах я в первый и в последний раз напилась до беспамятства и подралась. Бесценный опыт, через который наверняка хоть раз в жизни прошел каждый человек. Об этом я еще нигде не говорила", — книгу Михалковой цитирует сайт kp.ru.

Михалкова выпила лишнего на вечеринке с "авторитетными бизнесменами" Екатеринбурга. Выступление артистов завершилось через 15 минут после начала, и они присоединились к банкету. Так, Михалкова впервые в жизни напилась.