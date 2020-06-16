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Михалкова поделилась подробностями пьяной вечеринки с «авторитетами» 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова сделала откровенное признание. Покинув шоу, звезда не теряла времени даром и написала книгу воспоминаний "Не говори мужчинам нет!", в которой поделилась неизвестными ранее подробностями трудовой биографии и личной жизни.
Не секрет, что звезды выступают не только на больших концертах и в телешоу, но и на корпоративных вечеринках и праздниках для узкого круга лиц.
"Именно на этих корпоративах я в первый и в последний раз напилась до беспамятства и подралась. Бесценный опыт, через который наверняка хоть раз в жизни прошел каждый человек. Об этом я еще нигде не говорила", — книгу Михалковой цитирует сайт kp.ru.
Михалкова выпила лишнего на вечеринке с "авторитетными бизнесменами" Екатеринбурга. Выступление артистов завершилось через 15 минут после начала, и они присоединились к банкету. Так, Михалкова впервые в жизни напилась.
Ранее "Рамблер" писал о том, как Михалкова подралась с эскортницами.
Женский форум 22
Звёзды , Видео , Юлия Михалкова
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