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Было — стало: как жизнь и внешность «аптечной Ревизорро» Диденко изменились после резонансной смерти мужа 

WMJ.ru 2 часа назад
Как изменилась «аптечная Ревизорро» после смерти мужа
Фото: @didenko.katerina
Блогерша Екатерина Диденко в этом году пережила страшную потерю. В день своего 29-летия она стала вдовой.
На банной вечеринке, устроенной в честь дня рождения Диденко, погибли люди — ее муж Валентин и двое друзей.
До трагедии Екатерина и Валентин воспитывали двоих детей, планировали третьего. Роковой стала ошибка при планировании программы развлечений в день рождения — Валентин заказал слишком много сухого льда для создания эффекта дыма в бассейне, и, когда лед бросили в бассейн, люди начали задыхаться и тонуть.
@didenko.katerina
Жизнь Екатерины круто изменилась: ей пришлось справляться не только с горем, но и с возросшим интересом к себе со стороны СМИ.
Мой доход вырос раза в три, но выросли и расходы. Многое делал муж, поэтому мне приходится платить зарплату другим людям, которые выполняют его работу,
— рассказывала Екатерина на днях в шоу «На самом деле». Изменилось не только финансовое положение Екатерины, но и ее внешность. Планируя кормить ребенка, она не увеличивала грудь, однако после смерти мужа решила поставить импланты. Сейчас бюст Диденко находится в стадии заживления.
@didenko.katerina
Сейчас Екатерине Диденко приписывают роман с молодым певцом Джошем, однако она высмеивает подозрения.
Кроме того, запела и сама Екатерина Диденко — дебютную композицию она посвятила погибшему мужу и выпустит ее уже в ближайшее время.
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