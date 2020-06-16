Как изменилась «аптечная Ревизорро» после смерти мужа

Блогерша Екатерина Диденко в этом году пережила страшную потерю. В день своего 29-летия она стала вдовой.

На банной вечеринке, устроенной в честь дня рождения Диденко, погибли люди — ее муж Валентин и двое друзей.

До трагедии Екатерина и Валентин воспитывали двоих детей, планировали третьего. Роковой стала ошибка при планировании программы развлечений в день рождения — Валентин заказал слишком много сухого льда для создания эффекта дыма в бассейне, и, когда лед бросили в бассейн, люди начали задыхаться и тонуть.

@didenko.katerina

Жизнь Екатерины круто изменилась: ей пришлось справляться не только с горем, но и с возросшим интересом к себе со стороны СМИ.

Мой доход вырос раза в три, но выросли и расходы. Многое делал муж, поэтому мне приходится платить зарплату другим людям, которые выполняют его работу,

— рассказывала Екатерина на днях в шоу «На самом деле». Изменилось не только финансовое положение Екатерины, но и ее внешность. Планируя кормить ребенка, она не увеличивала грудь, однако после смерти мужа решила поставить импланты. Сейчас бюст Диденко находится в стадии заживления.

@didenko.katerina

Сейчас Екатерине Диденко приписывают роман с молодым певцом Джошем, однако она высмеивает подозрения.

Кроме того, запела и сама Екатерина Диденко — дебютную композицию она посвятила погибшему мужу и выпустит ее уже в ближайшее время.