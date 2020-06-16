За что Михалков обозвал Ефремова «звездным скотом» 

Не так давно известный российский режиссер Никита Михалков нелестно высказался об актере Михаиле Ефремове , устроившем смертельное ДТП в центре Москвы. Как правило, Михалков не позволяет себе грубых высказываний о коллегах по съемочной площадке, но для Ефремова сделал исключение.

Ситуацию прокомментировал знакомый Михаила Ефремова. Оказывается, 13 лет назад Михалков столкнулся с последствиями пьянки Ефремова на съемках фильма "12" — актер сорвал съемки. Кстати, режиссер даже угрожал больше не приглашать Ефремова.

Слова знакомого Михаила Ефремова приводит "Комсомольская правда":