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За что Михалков обозвал Ефремова «звездным скотом» 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
За что Михалков обозвал Ефремова «звездным скотом»
Фото: РИА Новости
Не так давно известный российский режиссер Никита Михалков нелестно высказался об актере Михаиле Ефремове, устроившем смертельное ДТП в центре Москвы. Как правило, Михалков не позволяет себе грубых высказываний о коллегах по съемочной площадке, но для Ефремова сделал исключение.
Ситуацию прокомментировал знакомый Михаила Ефремова. Оказывается, 13 лет назад Михалков столкнулся с последствиями пьянки Ефремова на съемках фильма "12" — актер сорвал съемки. Кстати, режиссер даже угрожал больше не приглашать Ефремова.
Слова знакомого Михаила Ефремова приводит "Комсомольская правда":
"На что Ефремов ответил очень грубо, обматерив Михалкова. Никита Сергеевич не стал с ним ругаться, проглотил эту брань только из-за фильма, потому что Михалков профессионал, работа для него на первом месте".
Ранее "Рамблер" писал о том, что Познер высказался о смертельном ДТП с Ефремовым.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Никита Михалков , Комсомольская правда
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