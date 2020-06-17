Спирс поделилась снимком в откровенном наряде

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала фотографию в откровенном наряде и прослыла странной. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных похожих кадрах 38-летняя певица позирует на фоне белой стены в кроп-топе с гороховым принтом розового цвета. Наряд оформлен глубоким декольте, оголяющим часть груди знаменитости. Из аксессуаров на ней — черный чокер, а на лицо Спирс нанесен макияж в стиле smoky eyes (техника, в которой используется плавный переход тона от светлого к более темному — прим. «Ленты.ру»).

@britneyspears

Подписчиков исполнительницы озадачили ее фотографии. «Бритни, с тобой все в порядке?», «Что с тобой происходит? Я волнуюсь», «Кто-нибудь, пожалуйста, посоветуйте этой девушке нанять менеджера для ее соцсетей», «Бритни, ты странная!», «Ни один из этих кадров не выглядит привлекательно. Что-то с тобой не так», — комментировали изображения поклонники.

16 июня Бритни Спирс разместила фото в бикини и обрадовала фанатов. Ее запечатлели на территории своего дома в розовом купальнике с серо-черными вставками. Она также надела чокер, часы и несколько колец. В описании к публикации певица объявила, что отстригла себе челку.