Как Тимати закрутил роман с Собчак и шокировал всех

Фото: Кадр из клипа "Потанцуй со мной"

В последние несколько дней в Сети активно обсуждают давнюю вражду рэпера Тимати и телеведущей Ксении Собчак . На этот раз они сцепились так сильно, что артист назвал красноречивую блондинку "животным".

Однако, как выяснил "Рамблер", было время, когда Тимур и Ксения считались яркой влюбленной парой.

Дело было в 2007 году, кода совсем еще молодой Тимати решил записать клип на песню "Потанцуй со мной" с участием Ксении, которая тогда была совсем аполитична, зато очень раскована.

В клип были вмонтированы кадры из якобы домашнего видео Ксюши и Тимура.

Кадр из клипа "Потанцуй со мной"

Общественность тогда шумно приняла такое видео для взрослых в музыкальном клипе, но на этом их сотрудничество не закончилось.

Кадр из клипа "Потанцуй со мной"

Тимати и Собчак стали появляться на всех мероприятиях вместе держась за ручку, а слухи об отношениях не отрицают. Позже пара дает несколько загадочных комментариев, намекающих на нечто интимное между ними, но через некоторое время фанаты стали сомневаться в правдивости этой искры между ними.

Когда слухов о том, что роман Тимати и Собчак фейковый, пара постепенно прекратила совместные выходы в свет, а через какое-то время они и вовсе стали враждовать, избегая друг друга.

Однако интересно, что спустя 13 лет и несколько публичных скандалов, между рэпером и журналисткой все еще кипят страсти. Так, на днях Тимати высказал Собчак целый список гадостей. Многие просто не могли поверить, что это происходит на глазах у всех.

А причиной конфликта оказался все тот же старый клип "Потанцуй со мной". Оказалось, что в своей новой песне Тимати зачитал такой текст:

"И пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку, в Интернете есть ролик, как я пилю доску".

Ксения решила, что слова обращены к ней и к их "домашнему видео" и поспешила разъяснить ситуацию.

"Господи… не верю что Тимати до этого опустился… эти кадры — всем известно — ИЗ КЛИПА потанцуй со мной, где мы пародировали слитое в интернет п***о Пэрис Хилтон. Да, да — я уже тогда любила стеб и пародии -просто вы этого не помните. На сьемочной площадке было примерно человек 20, включая Дениса Симачева. Порно с Тимати? Не смешите мои седины. Ох. Совсем парень рехнулся… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", — высказалась Ксения.

Тимати на этот комментарий ответил, не стесняясь в выражениях.

"А я и не думал, что тебя пробить будет так легко. Думал, ты за эти годы стала непробиваемой. Оказалось, изи-изи. Я прям ждал, ну когда же? Дно пробьет и… Ты по факту оказалась гораздо тупее, чем я думал. Сходу схавала приманку. П***о. Тебе на детских праздниках Бабу Ягу играть в самый раз б***", — написал Тимати в своем Instagram.

Кроме того он заявил, что долго терпел, не отвечая на уколы Ксении, и вспомнил то, что сейчас ее обвиняют в неуместных шутках над педофилией.