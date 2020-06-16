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Надежда Бабкина: «Он совсем не сахар. Командует мной» 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
«Он совсем не сахар. Командует мной»
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Надежда Бабкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем молодом муже Евгении Горе. Напомним, что он на 30 лет моложе 70-летней исполнительницы.
«У нас хорошие отношения. Мы стараемся не надоедать друг другу, а поддерживать. Мы не хотим навредить друг другу. Он, когда видит, что у меня плохое настроение, то просто едет в дом к себе. Не мешает мне, если я уставшая. Потом он звонит мне. Спрашивает: «Все в порядке?» Я отвечаю: «Да. Приезжай».
По словам Бабкиной, они друг друга никогда с гражданским мужем не раздражают.
«В трудную минуту он всегда рядом. Человек занят делом. Я не ревную его. Мы доверяем друг другу. Сели, поговорили, выяснили. Женя мне нравится. Он меня подстегивает. Только у меня настроение плохое, как он уже кричит: «Давай, двигайся дальше»,
— заметила певица.
При этом она отметила, что характер у гражданского супруга не такой простой, как может показаться.
«Он совсем не сахар. Командует мной. Подчиняет себе. Но я считаю, что только на доверии можно строить правильные отношения. Рядом с Женей я могу быть слабой. Если бы мне было неинтересно, то мы не были вместе»,
— заявила Бабкина.
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