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Бабкина рассказала о романе с Розенбаумом 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Бабкина рассказала о романе с Розенбаумом
Фото: @ngbabkina
Российская певица Надежда Бабкина стала гостьей передачи "Судьба человека" на канале "Россия 1" и сделала откровенное признание.
Артистка вспомнила о своем романе с музыкантом Александром Розенбаумом.
"У нас сегодня хорошие и теплые отношения. А когда-то у нас был не только творческий союз, но и нежные отношения друг к другу. Я не стесняюсь это говорить", — вспоминает Бабкина.
Певица рассказала, что Розенбаум писал песни для ее ансамбля, а она помогала ему пробиться на сцену.
"Я ходила в министерство культуры. Просила за него. Потом уже ему начал помогать Иосиф Кобзон. Но сначала была Бабкина", — заявила певица.
Также она ему помогала с организацией зарубежных поездок. Кстати, Бабкина отметила, что вокруг музыканта всегда было много женщин.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Юлия Михалкова напилась на вечеринке с "авторитетами".
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Звёзды , Иосиф Кобзон , Александр Розенбаум , Надежда Бабкина , Юлия Михалкова , Минкультуры
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