Бабкина рассказала о романе с Розенбаумом 

Российская певица Надежда Бабкина стала гостьей передачи "Судьба человека" на канале "Россия 1" и сделала откровенное признание.

Артистка вспомнила о своем романе с музыкантом Александром Розенбаумом

"У нас сегодня хорошие и теплые отношения. А когда-то у нас был не только творческий союз, но и нежные отношения друг к другу. Я не стесняюсь это говорить", — вспоминает Бабкина.

Певица рассказала, что Розенбаум писал песни для ее ансамбля, а она помогала ему пробиться на сцену.

"Я ходила в министерство культуры. Просила за него. Потом уже ему начал помогать Иосиф Кобзон. Но сначала была Бабкина", — заявила певица.

Также она ему помогала с организацией зарубежных поездок. Кстати, Бабкина отметила, что вокруг музыканта всегда было много женщин.