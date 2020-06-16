«Алкоголики и нищеброды»: Боня оскорбила россиян 

Бывшая участница телешоу "Дом-2", телеведущая и модель Виктория Боня резко высказалась на своей странице в Instagram. Звезда считает, что в Конституции не нужна поправка, закрепляющая минимальный размер оплаты труда. Она считает, что государство в первую очередь должно помогать бизнесу, а не людям.

"Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хр***о. Лучше бы бизнесменам помогли. Которые работают", — написала Боня.

Также Виктория заметила, что многие предприниматели были вынуждены остановить работу на два месяца. По мнению модели, государство не должно назначать гарантированную зарплату, "криворуким алкоголикам.