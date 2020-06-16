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«Алкоголики и нищеброды»: Боня оскорбила россиян 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Бывшая участница телешоу "Дом-2", телеведущая и модель Виктория Боня резко высказалась на своей странице в Instagram. Звезда считает, что в Конституции не нужна поправка, закрепляющая минимальный размер оплаты труда. Она считает, что государство в первую очередь должно помогать бизнесу, а не людям.
"Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хр***о. Лучше бы бизнесменам помогли. Которые работают", — написала Боня.
Также Виктория заметила, что многие предприниматели были вынуждены остановить работу на два месяца. По мнению модели, государство не должно назначать гарантированную зарплату, "криворуким алкоголикам.
"Если твоя работа стоит десятку, то ты и должен получать десятку. А так раздают деньги всяким бездельникам, алкашам, наркоманам только потому, что они живут в России", — посетовала Боня.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Юлия Михалкова напилась на вечеринке с "авторитетами".
Женский форум 14
Звёзды , Видео , Виктория Боня , Юлия Михалкова
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