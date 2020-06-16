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Знаменитости, которые имели проблемы с законом 

New Magazine 19 минут назад
Знаменитости, которые имели проблемы с законом
Фото: Кадр из фильма "Чужая дочь"
Звезды тоже люди. И тоже могут попасть в неприятные ситуации.

Филипп Киркоров

Было дело, что 16 лет назад, король поп-музыки был арестован за оскорбление журналистки.
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И получил приговор по этой же статье «оскорбление». Помимо этого он выплатил штраф в размере 6000 рублей.

Игорь Петренко

Актер был соучастником жестокого убийства. Это произошло в 1992 году. Игорь старается не вдаваться в подробности, но некоторые факты все же известны.
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Друг актера имел проблемы с кредиторами. И вот с одним из кредиторов он решил расправиться. А Игорь Петренко стал свидетелем. За это он был отправлен в СИЗО на год, а потом его отпустили на свободу до суда. Далее суд решил дать условно 3 года.

Уилл Смит

В конце 80-х Уилл Смит решил разобраться с промоутером звукозаписывающей компании. Однако Уилл не стал пачкать свои руки, а попросил своего телохранителя, чтобы тот сам наказал Чарльза Алстона.
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В итоге промоутер получил перелом кости на лице и попал в больницу. Уилл Смит был задержан полицией и обвинен в нападении с отягощающими обстоятельствами и сговоре. Актёра отпустили без суда.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон была арестована за вождения в нетрезвом виде. Она должна была пройти испытательный срок. Однако угодила за решётку за неисполнение этой ответственности.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Игорь Петренко , Уилл Смит , Пэрис Хилтон , ФСИН
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