Знаменитости, которые имели проблемы с законом 

Звезды тоже люди. И тоже могут попасть в неприятные ситуации.

Было дело, что 16 лет назад, король поп-музыки был арестован за оскорбление журналистки.

New Magazine

И получил приговор по этой же статье «оскорбление». Помимо этого он выплатил штраф в размере 6000 рублей.

Актер был соучастником жестокого убийства. Это произошло в 1992 году. Игорь старается не вдаваться в подробности, но некоторые факты все же известны.

New Magazine

Друг актера имел проблемы с кредиторами. И вот с одним из кредиторов он решил расправиться. А Игорь Петренко стал свидетелем. За это он был отправлен в СИЗО на год, а потом его отпустили на свободу до суда. Далее суд решил дать условно 3 года.

В конце 80-х Уилл Смит решил разобраться с промоутером звукозаписывающей компании. Однако Уилл не стал пачкать свои руки, а попросил своего телохранителя, чтобы тот сам наказал Чарльза Алстона.

New Magazine

В итоге промоутер получил перелом кости на лице и попал в больницу. Уилл Смит был задержан полицией и обвинен в нападении с отягощающими обстоятельствами и сговоре. Актёра отпустили без суда.

Пэрис Хилтон была арестована за вождения в нетрезвом виде. Она должна была пройти испытательный срок. Однако угодила за решётку за неисполнение этой ответственности.