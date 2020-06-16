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«Была бы никем, если бы не ее отец»: Шаляпин прошелся по Собчак 

Екатерина Ёлкина 57 минут назад
«Была бы никем, если бы не ее отец»
Фото: @xenia_sobchak
Российский певец Прохор Шаляпин резко высказался о Ксении Собчак в интервью изданию Teleprogramma.pro.
По мнению музыканта, Собчак "нужно было пороть в юном возрасте". Шаляпин взялся прокомментировать недавний скандал, в который ввязалась телеведущая, неосторожно высказавшись об изнасиловании певца Стаса Костюшкина.
Прохор Шаляпин считает, что это вовсе не повод для шуток.
"Ксения Собчак — дама не особо большого ума. Конечно, мы все следим за ней, и иногда Ксения вызывает уважение, но, на мой взгляд, вся заслуга Собчак — это ее отец. Если бы его не было, то не было бы и никакой Собчак. Родилась бы она в Волгограде, как я, или в Одессе, как Стас Костюшкин, или как любой человек из провинции — в небольшом городе, то не факт, что достигла бы высот — хотя бы таких же, как у меня", — приводит слова Шаляпина Teleprogramma.pro.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Юлия Михалкова напилась на вечеринке с "авторитетами".
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Звёзды , Стас Костюшкин , Прохор Шаляпин , Ксения Собчак , Юлия Михалкова
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