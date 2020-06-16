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«Переживаю за психику»: Рудинштейн поддержал Ефремова 

Елизавета Назарова 4 часа назад
«Переживаю за психику Миши»
Фото: globallookpress.com
Продюсер и основатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн поддержал своего старого друга Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Об этом сообщает "Собеседник".
Рудинштейн выразил поддержку актеру. Он уверен, что правоохранительные органы должны вести наблюдение за Ефремовым, так как опасается, что психика артиста может не выдержать давления со стороны общественности.
"Против него много негатива, который может его спровоцировать на преступление против себя. Переживаю за психику Миши. Выдержит ли он? Ему ведь потом нужно будет выходить на сцену, а из зала могут кричать что угодно. Справится ли он с этим? Для меня главное, чтобы справился, все остальное мне неважно" — заявил Рудинштейн.
Ранее "Рамблер" сообщал, что о смертельном ДТП с Ефремовым высказался Владимир Познер.
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Звёзды , Марк Рудинштейн , Михаил Ефремов , Владимир Познер , МВД
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