Собчак помогли помыться двое мужчин 

38-летняя популярная ведущая и блогер Ксения Собчак стала новой героиней провокационного шоу.

В эфире шоу Comment Out Ксения Собчак согласилась на то, чтобы двое незнакомых мужчин помыли ей пятую точку. «МОИ ЛЮБИМИЦЫ @xenia_sobchak И @_zivert УЖЕ В ВЕБ ПРОСТРАНСТВЕ. ЗАВЕРНЕМСЯ В ЗАНАВЕСКИ ОТ ЖЕНСКОЙ СМЕЛОСТИ», — подписал фото со съемок продюсер проекта Александр Гудков

@gudokgudok

Выпуск и фото не оставили пользователей Сети равнодушными. «Ее не отбелить!», «Теперь автомойка не только у Black star))», «Собчак уже не отмыть», «Ребята, бросьте вы это дело.. Собчак не отстирывается. она всегда найдет во что вляпаться…», «Чёрного кобеля не отмоешь добела. Тем более если это не кобель…», «Задание называлось "помой лошадь"», «Мойдодыр», «Лучше рот», «Ещё чуть-чуть и президент!», «Выпуск пушка», «Самый классный выпуск», — пишут они в комментариях.