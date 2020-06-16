Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собчак помогли помыться двое мужчин 

Passion.ru 1 час назад
Собчак помогли помыться двое мужчин
Фото: Passion.ru
38-летняя популярная ведущая и блогер Ксения Собчак стала новой героиней провокационного шоу.
В эфире шоу Comment Out Ксения Собчак согласилась на то, чтобы двое незнакомых мужчин помыли ей пятую точку. «МОИ ЛЮБИМИЦЫ @xenia_sobchak И @_zivert УЖЕ В ВЕБ ПРОСТРАНСТВЕ. ЗАВЕРНЕМСЯ В ЗАНАВЕСКИ ОТ ЖЕНСКОЙ СМЕЛОСТИ», — подписал фото со съемок продюсер проекта Александр Гудков.
@gudokgudok
Выпуск и фото не оставили пользователей Сети равнодушными. «Ее не отбелить!», «Теперь автомойка не только у Black star))», «Собчак уже не отмыть», «Ребята, бросьте вы это дело.. Собчак не отстирывается. она всегда найдет во что вляпаться…», «Чёрного кобеля не отмоешь добела. Тем более если это не кобель…», «Задание называлось "помой лошадь"», «Мойдодыр», «Лучше рот», «Ещё чуть-чуть и президент!», «Выпуск пушка», «Самый классный выпуск», — пишут они в комментариях.
Видео дня. Куда пропала первая любовь Киркорова
Passion.ru: последние новости
66-летняя Любовь Успенская показала, как выглядела в молодости и до пластики 66-летняя Любовь Успенская показала, как выглядела в молодости и до пластики Почти без макияжа и с грустным взглядом: Регина Тодоренко появилась на первой обложке после скандала Почти без макияжа и с грустным взглядом: Регина Тодоренко появилась на первой обложке после скандала «Мамочка-королева»: пользователи Сети обсуждают пляжное фото Галины Юдашкиной «Мамочка-королева»: пользователи Сети обсуждают пляжное фото Галины Юдашкиной
Звёзды , Ксения Собчак , Александр Гудков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные красотки показали свои снимки без фотошопа
Известные красотки показали свои снимки без фотошопа
Голые свидания — новый способ найти любовь
Голые свидания — новый способ найти любовь
«Грудь, конечно, красивая»
«Грудь, конечно, красивая»
Познер высказался о скандале вокруг Ефремова
Познер высказался о скандале вокруг Ефремова
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Продукты, которые заставляют вас потеть
06:10
Продукты, которые заставляют вас потеть
Еда Здоровье
Почему чай называется «байховый»
20:05
Почему чай называется «байховый»
Еда Здоровье
Трудные дети российских звезд
03:29
Трудные дети российских звезд
Дети Звёзды
Как быстро отчистить утюг от нагара
04:01
Как быстро отчистить утюг от нагара
Дом и сад
Что будет, если на месяц отказаться от сахара
02:51
Что будет, если на месяц отказаться от сахара
Еда Здоровье
Гусман сравнил Ефремова с пьяным гусаром
00:39
Гусман сравнил Ефремова с пьяным гусаром
Звёзды
Куда пропала первая любовь Филиппа Киркорова
02:58
Куда пропала первая любовь Филиппа Киркорова
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение