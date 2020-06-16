Кто из звезд защищает, а кто проклинает Ефремова 

ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым , в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров , никого не оставило равнодушным. Но единого мнения в обществе не сложилось: одни устроили актеру травлю, другие стали с разной степенью осторожности защищать его от массовой истерии и преждевременного суда.

В конце концов сторонники разных мнений стали агрессивно нападать друг на друга. Тех, кто призывает к «милосердию», некоторые записали в «соучастники убийства». Впрочем, досталось даже тем, кто еще не успел высказаться или уже никогда не сможет.

Виноваты семья и друзья?

Например, нашлись те, кто косвенно обвинил в крахе Ефремова его знаменитых родителей. Телеведущая Ксения Собчак , которая одной из первых направила артисту «лучи поддержки», позже предположила, что корни деградации нужно искать в «благополучной семье», откуда родом Михаил Олегович.

«Это не значит, что дети из благополучной семьи не сталкиваются с препятствиями. Просто они другие. Это невнимание родителей, это груз того, что всегда есть кто-то за твоей спиной, кто всегда больше, чем ты. Это значит, что ты всегда находишься в позиции, что тебя недооценивают, ты — всегда приложение к своей фамилии. Это тоже заставляет людей становиться наркоманами, пьяницами, пускать свою жизнь под откос»,

— заявила она в интервью «Центральному телевидению».

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«Он родился в семье, где рядом с ним не было жесткой руки отца. Олег Ефремов не мог исполнять роль отца. Отец, который там на рыбалку возит сына, участвует в его личной жизни, что он читает, что он думает и так далее. Этого у Миши не было ни-ког-да».

«Далеко в детстве эта причина, потому что он всегда брал пример с отца, — заключила Бондарчук, однако подчеркнула: — Но отец мог себя сдержать».

Огромное впечатление произвели видеокадры с места аварии, на которых Михаил Ефремов был в таком состоянии, что смотреть стыдно. Некоторые коллеги актера решили, что «друзья алкоголика» виноваты в случившемся не меньше, чем он сам.

Ксения Алферова в инстаграме осудила всех, кто в соцсетях нападают на Ефремова, «как шакалы», но отметила:

«Человек никогда не спивается сам, один, тихо на кухне! Всегда рядом есть те, кто делит с ним эту бутылку и большая часть из этих людей, считают себя друзьями алкоголика! Вы не друзья, вы соучастники и убийцы!»

На окружение Ефремова обрушился и Александр Панкратов-Черный , который год назад сам устроил скандал в самолете из-за водки.

«Он же не в одиночку пил. Значит кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется»,

— возмутился артист в беседе с «Пятым каналом».

Опять «народ плохой»?

Телеведущая Тутта Ларсен пошла еще дальше, решив, что виноваты в случившемся «мы все».

«То, что Михаил Ефремов очень сильно пьющий человек, знают все. Все много лет этим умилялись. Все это поддерживали и поощряли. Я знаю ситуации, когда он на съемочную площадку приезжал и вываливался из машины. И все это принимали. И вот результат. Он для нас был такой миленький, пьяненький всегда Михаил Ефремов. Это так не работает»,

— заявила она на радио «Комсомольская правда».

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Но если Ларсен высказалась в целом корректно, то телеведущий и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев , у которого аж голос срывался, назвал осуждающих Ефремова «уродами». По его словам, нам «господь подарил» такого гениального артиста, но безжалостный народ требует принести его в жертву.

«Это ужасно, конечно, то, что Мишка делал, но какой он убийца? Что ж вы все в прокуратуре-то, а? Что ж за люди-то такие! Это какая-то языческая вакханалия! Сакральная жертва им нужна! Вот заколем публично, возвопим, и будет все в порядке. Это просто картина какого-то массового мародерства. А если б Владимир Семеныч это сделал Высоцкий? А ведь мог бы на своем "Мерседесе" единственном в Москве. Давайте мы Высоцкого сотрем. Вы что делаете? Уроды!»

— дал он волю эмоциям в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Кто здесь «звездные скоты»?

В противоположном лагере нынешних «ненавистников» Ефремова раздаются еще более ожесточенные крики. «Пьяная тварь и убийца», «нелюдь и нежить» — как только не обзывает актера на своих медийных каналах телеведущий Владимир Соловьев

Он неустанно на протяжении многих часов публично разносит его на ТВ и в ютубе:

«Вот эта пьяная сволочь, этот мерзавец, это ничтожество — вы что, только сейчас поняли, что Михаил Ефремов — это пьяная сволочь, абсолютное ничтожество и мерзавец? Вы, элитка сволочная, вы вместе с ним виновны!»

«Если сейчас хоть одна м**зь начнет отмазывать Ефремова, смотрите на нее внимательно. Когда увидите всю либерастическую м**зоту или артистическую падаль, которая начнет кричать, что бедного Мишеньку довели»,

— обличает Соловьев.

Не скупится на ругательные эпитеты и телекомментатор Дмитрий Губерниев

«Ефремов подонок и убийца. С*ки, просто с*ки… Отпустили? Почему? В СИЗО убийцу! Артисты, вам не стыдно? Цеховая солидарность с убийцей? Тьфу, лицедеи с*аные…»

— пишет он в своем телеграм-канале.

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«Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью звездных скотов финал»,

— цитирует «КП» комментарий Михалкова для РИА Новости (агентство «звездных скотов» заменило многоточием).

«Страдают на диванах за 30 сребреников»

Сторонники милосердного отношения считают, что обвинять сейчас Ефремова — это все равно что бить лежачего. Актриса Мария Шукшина написала в инстаграме, что никогда не поймет таких людей.

При этом она жестко прошлась по родственникам погибшего: «Беда происходит когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с малаховым-борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников».

Алика Смехова осмелилась даже лично поспорить в эфире ток-шоу с родственниками, которые не приняли покаяния Ефремова.

«Произошел несчастный случай. Я здесь исключительно из-за того, что я очень не хочу, чтобы демонизировали образ Миши. Личность у него не криминальная, он просто болен. Мне непонятно одно: человек принес покаяние, публично раскаялся, просил прощения, мне кажется, самое главное — это принять и перестать публичную порку эту устраивать Мише, потому что то, как он себя наказал, вряд ли есть такая статья в уголовном кодексе»,

— выступила она в программе « Андрей Малахов . Прямой эфир».

«Ефремов не заслужил такого конца»

Между тем самые активные защитники Ефремова сами же могут окончательно его «добить». Например, Любовь Успенская совершенно неуместно в данном случае вспомнила Солженицына и Сахарова, которыми «наша страна не дорожила в свое время», и взялась спасать Ефремова от тюрьмы.

«Мы должны понять, что Ефремов нуждается не в наказании, а в лечении. Я буду стоять только за него. Я соберу всех коллег. Актеров, музыкантов, народных артистов: Винокур, Лещенко, Бабкина. Я соберу всех людей, Мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера»,

— заявила звезда шансона «Пятому каналу».

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