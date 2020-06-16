Собчак помогли помыться двое мужчин 

Телеведущая Ксения Собчак стала новой героиней шоу Comment Out. Об это Александр Гудков сообщил в своем Instagram.
Телеведущий также поделился фотографией, на которой видно, как Собчак стоит на стуле, оперевшись на его спинку. Сзади нее двое мужчин в коротких шортах, клетчатых рубашках и ковбойских шляпах моют ее.
Такой фотографией Гудков привлек зрителей к просмотру нового выпуска шоу, в котором приняли участие Ксения Собчак и певица Zivert.
@gudokgudok
Однако пользователям Сети юмор не показался смешным. Свое мнение они высказали в комментариях.
«Ее не отбелить!», «Теперь автомойка не только у Black star))», «Собчак уже не отмыть», «Ребята, бросьте вы это дело.. Собчак не отстирывается. она всегда найдет во что вляпаться…», «Чёрного кобеля не отмоешь добела. Тем более если это не кобель…», «Задание называлось "помой лошадь"», «Мойдодыр», «Лучше рот», «Ещё чуть-чуть и президент!», — отметили подписчики.
Ранее "Рамблер" сообщал, что о Ксении Собчак резко высказался певец Прохор Шаляпин.