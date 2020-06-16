Собчак помогли помыться двое мужчин 

Телеведущий также поделился фотографией, на которой видно, как Собчак стоит на стуле, оперевшись на его спинку. Сзади нее двое мужчин в коротких шортах, клетчатых рубашках и ковбойских шляпах моют ее.

Такой фотографией Гудков привлек зрителей к просмотру нового выпуска шоу, в котором приняли участие Ксения Собчак и певица Zivert.

@gudokgudok

Однако пользователям Сети юмор не показался смешным. Свое мнение они высказали в комментариях.