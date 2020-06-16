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Названы самые востребованные после карантина звезды 

Lenta.ru и ещё 2 50 минут назад
Названы самые востребованные после карантина звезды
Фото: @shuramedvedev
Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
По словам промоутера Сергея Лаврова, в настоящее время увеличился спрос на «недорогих артистов», таких как Шура или Александр Маршал. «И еще хотят видеть артистов, которые поют патриотичные песни: [Олега] Газманова, Валерию», — пояснил он.
Организатор концертов заявил, что на фоне пандемии гонорары музыкантов упали. Если говорить о корпоративных выступлениях, то цены снизились на 30-40 процентов. При этом Лавров добавил, что делать выводы о снижении заработков от концертов пока рано. Он рассказал, что организаторы крупных мероприятий договорились, что теперь будут работать с артистами «на кассу».
«Мол, сколько билетов продано, от этой суммы и будет рассчитываться гонорар артиста. Например, от продажи билетов заработал миллион, вот и считай: 200 тысяч ушло на аренду зала, плюс расходы на рекламу, гостиницу и питание коллектива. И десять процентов от прибыли обычно получает организатор гастролей. А все остальное отдается певцу»,
— объяснил Лавров.
В апреле организатор концертов Игорь Ковалев заявил, что музыкальная индустрия в России несет огромные убытки из-за пандемии коронавируса. Он рассказал, что Филипп Киркоров отменил тур по Прибалтике, из-за чего потерял 50 миллионов рублей.
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Звёзды , Другое , Филипп Киркоров , Александр Маршал , Игорь Ковалев
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