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Помощница Началовой рассказала, как дочь певицы проведет лето 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
Выяснилось, как дочь Началовой проведет лето
Фото: Вечерняя Москва
Дочь Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина 13-летняя Вера отдыхает сейчас от учебы в школе на летних каникулах. Она проведет это время на природе под Воронежем, куда уехала с бабушкой и дедушкой. Об этом рассказала PR-директор и близкая подруга умершей певицы Анна Исаева.
Она сообщила, что сейчас Вера чувствует себя хорошо. Девочка решила посвятить больше времени саморазвитию и полностью отказалась от социальных сетей.
— У девочки нет реальной регистрации ни в одной соцсети, кроме закрытой странички в Instagram, которую она на лето отключила, сказав мне, что собирается дышать воздухом, наслаждаться природой, чтением книг на английском и русском языках. Среди книг, которые она взяла с собой я увидела Гарри Поттера в оригинале и жизнеописание Станиславского,
— рассказала Исаева в Instagram.
Отметим, что Вера часто видится с отцом и хорошо общается с братом и сестрой. Наследница Началовой хорошо поет и участвует в различных международных конкурсах.
Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет 16 марта 2019 года из-за серьезного заражения крови, которое стало последствием травмы ноги. После поступления в больницу артистку пришлось ввести в искусственную кому из-за резкого ухудшения состояния, но врачи не смогли спасти певицу. Началова похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.
После смерти певицы ее родители попросили пиар-директора артистки Анну Исаеву избавить их от общения с прессой и взять эту ответственность на себя. Позднее она поделилась последней песней Началовой, которая так и не вышла в свет в финальном варианте — композиция «Останься» была написана незадолго до госпитализации звезды. За неделю до этого Началова приходила в студию на репетиции.
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Звёзды , Русская жена , Анна Исаева , Евгений Алдонин , Гарри Поттер
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