Выяснилось, как дочь Началовой проведет лето

Дочь Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина 13-летняя Вера отдыхает сейчас от учебы в школе на летних каникулах. Она проведет это время на природе под Воронежем, куда уехала с бабушкой и дедушкой. Об этом рассказала PR-директор и близкая подруга умершей певицы Анна Исаева

Она сообщила, что сейчас Вера чувствует себя хорошо. Девочка решила посвятить больше времени саморазвитию и полностью отказалась от социальных сетей.

— У девочки нет реальной регистрации ни в одной соцсети, кроме закрытой странички в Instagram, которую она на лето отключила, сказав мне, что собирается дышать воздухом, наслаждаться природой, чтением книг на английском и русском языках. Среди книг, которые она взяла с собой я увидела Гарри Поттера в оригинале и жизнеописание Станиславского,

— рассказала Исаева в Instagram.

Отметим, что Вера часто видится с отцом и хорошо общается с братом и сестрой. Наследница Началовой хорошо поет и участвует в различных международных конкурсах.

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет 16 марта 2019 года из-за серьезного заражения крови, которое стало последствием травмы ноги. После поступления в больницу артистку пришлось ввести в искусственную кому из-за резкого ухудшения состояния, но врачи не смогли спасти певицу. Началова похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

После смерти певицы ее родители попросили пиар-директора артистки Анну Исаеву избавить их от общения с прессой и взять эту ответственность на себя. Позднее она поделилась последней песней Началовой, которая так и не вышла в свет в финальном варианте — композиция «Останься» была написана незадолго до госпитализации звезды. За неделю до этого Началова приходила в студию на репетиции.