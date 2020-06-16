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Гусман раскритиковал всех, кто порицает Ефремова 

Елизавета Назарова 1 час назад
Режиссер и телеведущий Юлий Гусман прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, а также раскритиковал реакцию общественности. Об этом он рассказал в интервью "Московскому комсомольцу".
Режиссер охарактеризовал Ефремова как "удивительного актера и поразительного человека", а после отметил, что некоторые великие люди также страдали от алкоголизма. Гусман пояснил, что не собирается оправдывать актера, но осуждает общество, которое порицает его.
"Но та вонь, которая несется с телеэкранов, из интернета, — это безумная и безнравственная охота на волков. Как будто люди ждали, чтобы наконец сорваться с цепи", — заявил режиссер.
Гусмана упрекали в жалости к Ефремову, но он на них ответил: "Понимаю, что Сергей Захаров погиб ни за что. В него влетел пьяный гусар, и все. Но то, что разрывается на части душа Михаила Олеговича Ефремова, я точно знаю".
Ранее "Рамблер" сообщал, что о Ефремове высказался Марк Рудинштейн.
Женский форум 95
Звёзды , Видео , Марк Рудинштейн , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Юлий Гусман , Московский комсомолец
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