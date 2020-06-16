Режиссер и телеведущий Юлий Гусман прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил Михаил Ефремов , а также раскритиковал реакцию общественности. Об этом он рассказал в интервью "Московскому комсомольцу".

Режиссер охарактеризовал Ефремова как "удивительного актера и поразительного человека", а после отметил, что некоторые великие люди также страдали от алкоголизма. Гусман пояснил, что не собирается оправдывать актера, но осуждает общество, которое порицает его.

"Но та вонь, которая несется с телеэкранов, из интернета, — это безумная и безнравственная охота на волков. Как будто люди ждали, чтобы наконец сорваться с цепи", — заявил режиссер.