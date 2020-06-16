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Развод или нет: звездные пары, которые успели разорвать брак после карантина 

Я Покупаю 3 часа назад
Звезды, которые успели разорвать брак после карантина
Фото: Я Покупаю
Идеальные, на первый взгляд, звездные семьи иногда страдают так же (если не хуже), чем менее популярные пары. Они расстаются, находят новых партнеров, и все начинается по кругу. Только вот за их жизнями наблюдают тысячи людей.
В конце 2019 года Пелагея заявила о том, что разводится с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Грянула пандемия, и развестись было нереально: суды не работали, все делопроизводство встало.
Однако после отмены самоизоляции многие помчались завершать начатое.
Но в развод Пелагеи и Телегина вмешался случай: в полицию поступило сообщение о том, что здание суда, где должно было проходить заседание, якобы заминировано. Разумеется, пару не смогли развести из-за этого случая. К слову, Пелагея заявила о том, что они с мужем разошлись мирно и друг к другу претензий не имеют. Когда состоится следующее заседание, пока неизвестно.
Чего нельзя сказать о разводе Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным. Изначально супруги заявили о том, что собираются расстаться мирно, но во время карантина Павел выгнал Агату вместе с детьми из дома и разбил ее смартфон.
За драмой наблюдала вся страна, а недавно Агата заявила, что их с Павлом брак официально расторгнут. Сам Прилучный в Instagram опубликовал картинку с надписью: «Муж без жены — это как дуб без дятла».
Поклонников актера насмешило это высказывание, но некоторые все-таки продолжают поддерживать Агату.
Также многие продолжают переживать за брак Полины Гагариной, которая не делает заявлений по поводу своего семейного положения. Будет ли официальное расторжение брака, или пара все-таки сможет помириться, пока не ясно, но поклонники надеются, что супруги все-таки смогут найти компромисс и сохранят семью.
К слову, после карантина во всем мире зафиксирован большой процент разводов. Некоторые это связывают с тем, что во время самоизоляции в парах, где уже были проблемы, разлад ощутился острее, поэтому благополучие семьи оказалось под вопросом.
Как считаете, реально ли найти компромисс во время разногласий? Или лучше сразу разводиться?
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