Звезды, которые успели разорвать брак после карантина

Идеальные, на первый взгляд, звездные семьи иногда страдают так же (если не хуже), чем менее популярные пары. Они расстаются, находят новых партнеров, и все начинается по кругу. Только вот за их жизнями наблюдают тысячи людей.

В конце 2019 года Пелагея заявила о том, что разводится с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным . Грянула пандемия, и развестись было нереально: суды не работали, все делопроизводство встало.

Однако после отмены самоизоляции многие помчались завершать начатое.

Но в развод Пелагеи и Телегина вмешался случай: в полицию поступило сообщение о том, что здание суда, где должно было проходить заседание, якобы заминировано. Разумеется, пару не смогли развести из-за этого случая. К слову, Пелагея заявила о том, что они с мужем разошлись мирно и друг к другу претензий не имеют. Когда состоится следующее заседание, пока неизвестно.

Чего нельзя сказать о разводе Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным. Изначально супруги заявили о том, что собираются расстаться мирно, но во время карантина Павел выгнал Агату вместе с детьми из дома и разбил ее смартфон.

За драмой наблюдала вся страна, а недавно Агата заявила, что их с Павлом брак официально расторгнут. Сам Прилучный в Instagram опубликовал картинку с надписью: «Муж без жены — это как дуб без дятла».

Поклонников актера насмешило это высказывание, но некоторые все-таки продолжают поддерживать Агату.

Также многие продолжают переживать за брак Полины Гагариной , которая не делает заявлений по поводу своего семейного положения. Будет ли официальное расторжение брака, или пара все-таки сможет помириться, пока не ясно, но поклонники надеются, что супруги все-таки смогут найти компромисс и сохранят семью.

К слову, после карантина во всем мире зафиксирован большой процент разводов. Некоторые это связывают с тем, что во время самоизоляции в парах, где уже были проблемы, разлад ощутился острее, поэтому благополучие семьи оказалось под вопросом.

Как считаете, реально ли найти компромисс во время разногласий? Или лучше сразу разводиться?