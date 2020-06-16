Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинка с 13-м размером груди рассказала о желании драться из-за братьев Кличко 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Украинка с 13-м размером груди дерется ради Кличко
Фото: @mila_kuznetsova10
Украинка Мила Кузнецова в интервью YouTube-каналу ТСН рассказала, что решила начать карьеру в смешанных единоборствах (MMA) из-за братьев Виталия и Владимира Кличко.
«Я пришла на один вечер в музей братьев Кличко. Меня провели, показали, рассказали. Я так загорелась этим, что захотела заниматься боксом», — заявила Кузнецова. Она добавила, что за нее переживают родственники, но сама она готова стать спортсменкой и драться.
@mila_kuznetsova10
10 июня стало известно, что Кузнецова дебютирует в смешанных единоборствах в сентябре 2020 года на турнире в Таиланде. Украинка проведет выставочный поединок. Ее соперница пока не определена.
До этого Кузнецова говорила о желании стать профессиональной боксершей. Модель планировала начать тренировки и затем получить лицензию в национальной лиге профессионального бокса Украины.
Кузнецова — участница конкурса Miss Universe Plus Size 2019 года. Она обладает 13-м размером груди.
Видео дня. Куда пропала первая любовь Киркорова
Последние новости
Повышенную смертность небелого населения от коронавируса связали с расизмом Повышенную смертность небелого населения от коронавируса связали с расизмом Собянин отказался снимать все ограничения в Москве раньше середины июля Собянин отказался снимать все ограничения в Москве раньше середины июля Найден секретный план вторжения Турции в Грецию и Армению Найден секретный план вторжения Турции в Грецию и Армению
Женский форум 20
Звёзды , Другое , Владимир Кличко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые свидания — новый способ найти любовь
Голые свидания — новый способ найти любовь
Что будет с организмом, если не есть один день
Что будет с организмом, если не есть один день
Михалкова напилась на вечеринке с «авторитетами»
Михалкова напилась на вечеринке с «авторитетами»
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Продукты, которые заставляют вас потеть
06:10
Продукты, которые заставляют вас потеть
Еда Здоровье
Почему чай называется «байховый»
20:05
Почему чай называется «байховый»
Еда Здоровье
Трудные дети российских звезд
03:29
Трудные дети российских звезд
Дети Звёзды
Как быстро отчистить утюг от нагара
04:01
Как быстро отчистить утюг от нагара
Дом и сад
«Люди ждали, чтобы наконец сорваться с цепи»
01:48
«Люди ждали, чтобы наконец сорваться с цепи»
Звёзды
Что будет, если на месяц отказаться от сахара
02:51
Что будет, если на месяц отказаться от сахара
Еда Здоровье
Гусман сравнил Ефремова с пьяным гусаром
00:39
Гусман сравнил Ефремова с пьяным гусаром
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение