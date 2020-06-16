Украинка с 13-м размером груди дерется ради Кличко

Украинка Мила Кузнецова в интервью YouTube-каналу ТСН рассказала, что решила начать карьеру в смешанных единоборствах (MMA) из-за братьев Виталия и Владимира Кличко

«Я пришла на один вечер в музей братьев Кличко. Меня провели, показали, рассказали. Я так загорелась этим, что захотела заниматься боксом», — заявила Кузнецова. Она добавила, что за нее переживают родственники, но сама она готова стать спортсменкой и драться.

@mila_kuznetsova10

10 июня стало известно, что Кузнецова дебютирует в смешанных единоборствах в сентябре 2020 года на турнире в Таиланде. Украинка проведет выставочный поединок. Ее соперница пока не определена.

До этого Кузнецова говорила о желании стать профессиональной боксершей. Модель планировала начать тренировки и затем получить лицензию в национальной лиге профессионального бокса Украины.

Кузнецова — участница конкурса Miss Universe Plus Size 2019 года. Она обладает 13-м размером груди.