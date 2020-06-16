Кудрявцева появилась с просвечивающим бюстгальтером

Зрители привыкли видеть телеведущую в более сдержанных образах — в студии программ Кудрявцева неизменно появляется в костюмах или платьях, прикрывающих колени и декольте. В домашних условиях Кудрявцева исповедует спортивный стиль.

Во вторник, 16 июня, Лера поделилась с фолловерами архивным снимком, на котором предстала в объемной прозрачной рубашке из органзы, украшенной белыми кружевами. Комплектом для верха послужила черная юбка-колокол в пол и черный удлиненный галстук на шее. Сквозь рубашку кокетливо просвечивал бюстгальтер телесного цвета.

@leratv

«Лера, вы в прекрасной форме», «Столбовая дворянка», «Красавишна», «Нежно и стильно», «Просто богиня», — похвалили фолловеры внешний вид знаменитости. Другим же сочетание пришлось не по душе. «Вам такое не к лицу», «Хороша, но не в такой тяжелой юбке», «Более нежный низ сюда хочется что ли», — поразмышляли они.