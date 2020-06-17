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Оганезов назвал Викторию Боню «падшей» после слов о МРОТе и россиянах 

runews24.ru и ещё 2 2 часа назад
Оганезов назвал Викторию Боню «падшей»
Фото: runews24.ru
Оганезов добавил, что помнит тот день, когда она приехала показать себя на телепроект «Дом-2». Тогда она была неуклюжей, непричесанной, неопрятной и прыщавой девушкой. Он добавил, что, скорее всего, у нее была цель пробиться в жизни, так как она выросла в нищете, отсюда и злость на свое безрадостное детство.
Левон заявил, что в России хорошая молодежь, а людям не нужно обижаться на Боню, потому что она «падшая душа».
Напомним, что ранее Боня в своем аккаунте Instagram написала, что жители России, которые получили МРОТ, являются «алкоголиками и нищебродами». Она считает, что помощь государство должно было оказывать бизнесменам, так как их бизнес пострадал и не развивался в течение двух месяцев из-за пандемии COVID-19.
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Звёзды , Другое , Виктория Боня
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