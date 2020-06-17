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«Как вам моя новая ба?»: Гоген Солнцев показал фанатам новую «возлюбленную» 

Мира Маркина 1 час назад
Солнцев показал фанатам новую «возлюбленную»
Фото: @solntcev
Гоген Солнцев опубликовал в своем Instagram фотографию с новой "возлюбленной".
@solntcev
На фото шоумен предстал вместе с популярным комиком Александром Гудковым, одетым в женскую одежду и парик.
«Как вам моя новая ба?»,
— спросил у фанатов Солнцев.
Однако шутка Гогена насмешила далеко не всех. Многие начали интересоваться, где находится его возлюбленная Екатерина Терешкович:
«Гоген, а куда ты свою ненаглядную Катеньку дел? На кого ты ее променял?»,
«А Катя в деревне картошку окучивает?».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Гоген Солнцев не выпускает пожилую жену из дома.
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