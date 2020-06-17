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«Красивый сценарий»: Валерия высказалась о «покупке» Пригожиным особняка на Рублевке 

Мира Маркина 1 час назад
Валерия высказалась о «покупке» Пригожиным особняка
Фото: @valeriya
Певица Валерия в своем Instagram прокомментировала информацию о том, что ее супруг Иосиф Пригожин намерен приобрести особняк на Рублевке за 55 миллионов долларов.
«Кто-то сценарий красивый прописал: сначала нас сделали побирающимися, стоящими с шапкой за подаянием, потом — вымогающими пособие, а теперь решили вбросить это. Ну ребят, это уж ни в какие ворота! Это вы называете журналистикой?»,
— возмутилась артистка.
По словам Валерии, ей непонятно, как подобную информацию, не соответствующую действительности, могут распространять профессиональные журналисты. Звезда уверена: виной всему преследование либо политических, либо финансовых интересов. В завершение поста артистка выразила надежду на то, что в России еще остались думающие люди.
Валерия и Пригожин неоднократно говорили о том, что дачи в России у них нет. Однако недавно продюсер сообщил, что у него есть недвижимость на берегу озера неподалеку от Женевы.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Валерия пожаловалась на "дебильную аудиторию".
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