Валерия высказалась о «покупке» Пригожиным особняка

Певица Валерия в своем Instagram прокомментировала информацию о том, что ее супруг Иосиф Пригожин намерен приобрести особняк на Рублевке за 55 миллионов долларов.

«Кто-то сценарий красивый прописал: сначала нас сделали побирающимися, стоящими с шапкой за подаянием, потом — вымогающими пособие, а теперь решили вбросить это. Ну ребят, это уж ни в какие ворота! Это вы называете журналистикой?»,

— возмутилась артистка.

По словам Валерии, ей непонятно, как подобную информацию, не соответствующую действительности, могут распространять профессиональные журналисты. Звезда уверена: виной всему преследование либо политических, либо финансовых интересов. В завершение поста артистка выразила надежду на то, что в России еще остались думающие люди.

Валерия и Пригожин неоднократно говорили о том, что дачи в России у них нет. Однако недавно продюсер сообщил, что у него есть недвижимость на берегу озера неподалеку от Женевы.