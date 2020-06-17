Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Норкин показал, что его жена купила перед смертью 

Popcake.tv 2 часа назад
Норкин показал, что его жена купила перед смертью
Фото: Popcake.tv
Андрей Норкин опубликовал в своем Инстаграме фото старинной печи, которую его жена Юлия Норкина заказала незадолго до смерти.
Он подчеркнул, что печь была заказана до карантина, а приехала она только сейчас на дачу. Он уточнил, что, если снять крышку с печи, то может поместиться казан. Именно поэтому такое приобретение и приятное, и полезное.
@norkinntv
Напомним, телеведущая Юлия Норкина скончалась 4 июня из-за проблем с сердцем. Ей было всего 53 года. Прощание с женщиной состоялось 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкине под Москвой.
Супруги познакомились, когда Андрею Норкину было 17 лет. Его друг рассказывал, что он любил только жену, и семья жила «душа в душу». Ранее в СМИ появилась информация о том, что Норкин якобы изменял жене, но его товарищ опроверг эту информацию. Он отметил, что работа сильно выматывала телеведущего, поэтому ему уж точно было не до романов. Более того, вместе с ним работала редактором его дочь Саша, и все 35 лет брака Норкин любил только Юлию.
Видео дня. Трудные дети российских звезд
Popcake.tv: последние новости
Антон Криворотов бросил Барбару Пино Антон Криворотов бросил Барбару Пино Почему J-Hope единственный, кто улыбается АРМИ? Почему J-Hope единственный, кто улыбается АРМИ? Андрей Норкин показал фото жены в гробу Андрей Норкин показал фото жены в гробу
Женский форум 3
Звёзды , Андрей Норкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые свидания — новый способ найти любовь
Голые свидания — новый способ найти любовь
Михалкова напилась на вечеринке с «авторитетами»
Михалкова напилась на вечеринке с «авторитетами»
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Что будет с организмом, если не есть один день
Что будет с организмом, если не есть один день
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Как с годами изменились российские звезды
05:17
Как с годами изменились российские звезды
Звёзды Красота
Марина Зудина показала редкие фото дочери Табакова
02:53
Марина Зудина показала редкие фото дочери Табакова
Дети Звёзды
Названы овощи, которые мешают худеть
06:14
Названы овощи, которые мешают худеть
Еда Здоровье
Чем грозит плесень в ванной
03:15
Чем грозит плесень в ванной
Дом и сад Здоровье
Продукты, которые заставляют вас потеть
06:10
Продукты, которые заставляют вас потеть
Еда Здоровье
Почему чай называется «байховый»
20:05
Почему чай называется «байховый»
Еда Здоровье
Трудные дети российских звезд
03:29
Трудные дети российских звезд
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение