Норкин показал, что его жена купила перед смертью

Андрей Норкин опубликовал в своем Инстаграме фото старинной печи, которую его жена Юлия Норкина заказала незадолго до смерти.

Он подчеркнул, что печь была заказана до карантина, а приехала она только сейчас на дачу. Он уточнил, что, если снять крышку с печи, то может поместиться казан. Именно поэтому такое приобретение и приятное, и полезное.

@norkinntv

Напомним, телеведущая Юлия Норкина скончалась 4 июня из-за проблем с сердцем. Ей было всего 53 года. Прощание с женщиной состоялось 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкине под Москвой.

Супруги познакомились, когда Андрею Норкину было 17 лет. Его друг рассказывал, что он любил только жену, и семья жила «душа в душу». Ранее в СМИ появилась информация о том, что Норкин якобы изменял жене, но его товарищ опроверг эту информацию. Он отметил, что работа сильно выматывала телеведущего, поэтому ему уж точно было не до романов. Более того, вместе с ним работала редактором его дочь Саша, и все 35 лет брака Норкин любил только Юлию.