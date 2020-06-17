Костюшкин: "Пожалуйста, угомонитесь"

Российский эстрадный певец и экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в своем Instagram-аккауете обратился к журналистам после истории об изнасиловании.

Фото: @stas_kostyushkin_official @stas_kostyushkin_official

Музыкант попросил угомониться рекламных агентов, а также представителей телеканалов и ведущего Андрея Малахова . Он подчеркнул, что не намерен зарабатывать деньги на инциденте, который произошел с ним в восемь лет.

Костюшкин пояснил, что уже сказал все, что хотел, и получил те отклики, на которые рассчитывал.

«Моя задача была получить только одну реакцию: чтобы мы внимательнее стали относиться к нашим детям. Все, больше мне ничего не надо, а уж денег за это я точно не возьму»,

— высказался артист.

Ранее Костюшкин в ходе передачи «Алена, блин!» заявил, что его изнасиловали в восемь лет. Он рассказал, что мужчина угрожал убить его друзей.

«Он говорит: "Все, короче, ложитесь. Каждый открыл рот". Он достал ч**н и засунул каждому в рот. А я не понимаю, вообще, что это. Мне восемь лет»,