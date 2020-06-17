Костюшкин: "Пожалуйста, угомонитесь"

Российский эстрадный певец и экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин
в своем Instagram-аккауете обратился к журналистам после истории об изнасиловании.
Фото: @stas_kostyushkin_official@stas_kostyushkin_official
Музыкант попросил угомониться рекламных агентов, а также представителей телеканалов и ведущего Андрея Малахова
. Он подчеркнул, что не намерен зарабатывать деньги на инциденте, который произошел с ним в восемь лет.
Костюшкин пояснил, что уже сказал все, что хотел, и получил те отклики, на которые рассчитывал.
«Моя задача была получить только одну реакцию: чтобы мы внимательнее стали относиться к нашим детям. Все, больше мне ничего не надо, а уж денег за это я точно не возьму»,
Ранее Костюшкин в ходе передачи «Алена, блин!» заявил, что его изнасиловали в восемь лет. Он рассказал, что мужчина угрожал убить его друзей.
«Он говорит: "Все, короче, ложитесь. Каждый открыл рот". Он достал ч**н и засунул каждому в рот. А я не понимаю, вообще, что это. Мне восемь лет»,
— сказал Костюшкин. Он добавил, что помнит все случившееся, несмотря на то, что ему уже 48 лет.