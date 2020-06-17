Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Норкин показал, что купила жена перед смертью 

Мира Маркина 1 час назад
Норкин показал, что купила жена перед смертью
Фото: @norkinntv
Андрей Норкин рассказал о последней покупке своей жены Юлии Норкиной, которая ушла из жизни 4 июня.
В своем Instagram Норкин опубликовал фотографию старинной печи, — ее Юлия приобрела незадолго до смерти. Андрей подчеркнул, что печь была заказана еще до карантина, но на дачу ее доставили только сейчас. Супруг телеведущей также добавил, что, если снять крышку с печи, в нее может поместиться казан. Именно поэтому такая покупка не только приятная, но и полезная.
@norkinntv
Причиной смерти Юлии Норкиной стали проблемы с сердцем. Ей было 53 года. Прощание с телеведущей состоялось 6 июня на Новодеревенском кладбище в Подмосковье.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Норкин ответил на слухи об измене.
Видео дня. Трудные дети российских звезд
Звёзды , Андрей Норкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые свидания — новый способ найти любовь
Голые свидания — новый способ найти любовь
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Самая желанная женщина Сербии, покорившая Сеть
Самая желанная женщина Сербии, покорившая Сеть
«Больше в романтические реалити-шоу ни ногой»
«Больше в романтические реалити-шоу ни ногой»
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Как с годами изменились российские звезды
05:17
Как с годами изменились российские звезды
Звёзды Красота
Марина Зудина показала редкие фото дочери Табакова
02:53
Марина Зудина показала редкие фото дочери Табакова
Дети Звёзды
Названы овощи, которые мешают худеть
06:14
Названы овощи, которые мешают худеть
Еда Здоровье
Чем грозит плесень в ванной
03:15
Чем грозит плесень в ванной
Дом и сад Здоровье
Продукты, которые заставляют вас потеть
06:10
Продукты, которые заставляют вас потеть
Еда Здоровье
Почему чай называется «байховый»
20:05
Почему чай называется «байховый»
Еда Здоровье
Трудные дети российских звезд
03:29
Трудные дети российских звезд
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение