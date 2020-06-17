Норкин показал, что купила жена перед смертью 

Андрей Норкин рассказал о последней покупке своей жены Юлии Норкиной, которая ушла из жизни 4 июня.

В своем Instagram Норкин опубликовал фотографию старинной печи, — ее Юлия приобрела незадолго до смерти. Андрей подчеркнул, что печь была заказана еще до карантина, но на дачу ее доставили только сейчас. Супруг телеведущей также добавил, что, если снять крышку с печи, в нее может поместиться казан. Именно поэтому такая покупка не только приятная, но и полезная.

@norkinntv

Причиной смерти Юлии Норкиной стали проблемы с сердцем. Ей было 53 года. Прощание с телеведущей состоялось 6 июня на Новодеревенском кладбище в Подмосковье.