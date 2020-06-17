Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

«Фигура не изменилась»: певица Натали показала, как выглядела 20 лет назад

Passion.ruиещё 3
1 час назад
Женский форум
46-летняя певица Натали восхитила поклонников архивными фотографиями.
Натали показала, как выглядела 20 лет назад
Фото: @natali_star74@natali_star74
«Это я, больше двадцати лет назад, приглашаю вас в ЛЕТО! Что-то я позавидовала такой своей длине волос! И легко, и задорно, и женственно... Что делать?.. Повторить?», — написала она.
@natali_star74
«Красотка! Совсем не изменилась», «Вы вообще не меняетесь! Всегда такая красивая, выглядите как девочка», «Природная красавица, юная, с отличной фигурой», «Фигура вообще не изменилась», «Ничего не изменилось», «Даже похудела чуть-чуть», «Сейчас Вы стали женственней и красивее», «Как можно, в свои сорок с копейками, выглядеть лучше чем в двадцать?», «Красотка была, красоткой и осталась», «Вам идут короткие волосы, но длинные тоже хорошо смотрятся», «Как можно на протяжении стольких лет не меняться!!!???», «Наталья, вас заморозили??? Двадцать лет назад? Ну невероятно! Вы такая в шоу бизнесе единственная», — обсуждают в комментариях.
Женский форум
Звёзды
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress