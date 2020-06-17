Натали показала, как выглядела 20 лет назад

«Это я, больше двадцати лет назад, приглашаю вас в ЛЕТО! Что-то я позавидовала такой своей длине волос! И легко, и задорно, и женственно... Что делать?.. Повторить?», — написала она.

«Красотка! Совсем не изменилась», «Вы вообще не меняетесь! Всегда такая красивая, выглядите как девочка», «Природная красавица, юная, с отличной фигурой», «Фигура вообще не изменилась», «Ничего не изменилось», «Даже похудела чуть-чуть», «Сейчас Вы стали женственней и красивее», «Как можно, в свои сорок с копейками, выглядеть лучше чем в двадцать?», «Красотка была, красоткой и осталась», «Вам идут короткие волосы, но длинные тоже хорошо смотрятся», «Как можно на протяжении стольких лет не меняться!!!???», «Наталья, вас заморозили??? Двадцать лет назад? Ну невероятно! Вы такая в шоу бизнесе единственная», — обсуждают в комментариях.