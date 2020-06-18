Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прилучный рассказал о своих чувствах после развода с Муцениеце 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Прилучный рассказал о своих чувствах после развода
Фото: Lenta.ru
Актер Павел Прилучный в ходе передачи «вМесте» рассказал о своих чувствах после развода с Агатой Муцениеце. Запись его монолога опубликована на YouTube-канале программы.
«Я ненавижу одиночество. Не могу быть один. Мне надо, чтобы кто-то был, чтобы кто-то там разговаривал», — отметил артист.
Он добавил, что решил проблему с помощью домашних питомцев: у него есть две собаки, кошки и рыбы.
В конце февраля стало известно, что супруги, у которых двое общих детей, разводятся. В апреле Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны мужа и его алкоголизме в период самоизоляции. Прилучный отрицает эти обвинения. Позднее Муцениеце заявила, что не считает себя врагом Прилучного, и выразила надежду, что его физическое и моральное состояние придет в норму.
15 июня сообщалось, что супруги официально развелись. По вопросам о разделе имущества и выплате алиментов Муцениеце и Прилучный договорились полюбовно и без помощи юристов.
Видео дня. Как с годами изменились российские звезды
Последние новости
Роскомнадзор разблокировал Telegram Роскомнадзор разблокировал Telegram Собянин отменил предварительную запись в МФЦ Собянин отменил предварительную запись в МФЦ Володин порассуждал о будущем России после Путина Володин порассуждал о будущем России после Путина
Женский форум
Звёзды , Павел Прилучный , Агата Муцениеце
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян обеспокоил внешний вид похудевшего Расторгуева
Россиян обеспокоил внешний вид похудевшего Расторгуева
Миро объяснила, почему мужчины должны бояться женщин
Миро объяснила, почему мужчины должны бояться женщин
Как вещь бабушки оказалась популярна среди богачей
Как вещь бабушки оказалась популярна среди богачей
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Как распознать дешёвку в ювелирной лавке
04:36
Как распознать дешёвку в ювелирной лавке
Психология Дом и сад
Как сохранить свежесть зелени как можно дольше
02:48
Как сохранить свежесть зелени как можно дольше
Еда
Мифы о клубнике, которые пора развеять
06:00
Мифы о клубнике, которые пора развеять
Еда Здоровье
Любовница Жигунова показала нежное праздничное фото
03:21
Любовница Жигунова показала нежное праздничное фото
Любовь Звёзды
Как выглядела Светлана Лобода до пластики
00:49
Как выглядела Светлана Лобода до пластики
Звёзды Красота
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение