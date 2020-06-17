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Газманов рассказал о награде от путан 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Газманов рассказал о награде от эскортниц
Фото: РИА Новости
Народный артист России Олег Газманов рассказал о том, как группа секс-работниц после концерта выразила ему благодарность за песню «Путана» и предложила награду в виде бесплатного обслуживания всего музыкального коллектива. Певец вспомнил эту историю в эфире передачи «Музыкалити» с Максимом Галкиным и рэпером Ганвестом, которая опубликована на YouTube-канале Gazgolder.
«Стоит человек пять-шесть путан, таких откровенных телок. Подходят: "Олег, как же ты про нас спел. Не лгал, ничего. Вот все нас значит это, а ты…" И такой букет гигантский. "Мы готовы всю группу бесплатно обслужить". И дают мне такой букет», — рассказал Газманов.
«Я знаю, какой будет заголовок после выпуска этой программы: "Путаны наградили Газманова букетом"», — пошутил Галкин.
Ранее в передаче принял участие народный артист России Николай Басков, который раскритиковал молодежную музыку и исполнителя-блогера Моргенштерна, которого попросил «сильно не *********** [выделываться]».
Песня Газманова «Путана» вышла в 1991 году на альбоме «Эскадрон».
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Звёзды , Николай Басков , Максим Галкин , Олег Газманов
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