Шестой палец: особенности внешности звезд

Мы считаем, что звезды — это хорошо одетые люди с идеальным телом, волосами и кожей. Но у многих из них есть небольшие особенности внешности, которые доказывают: они такие же, как мы!
Отсутствие пупка у Каролины Курковой
Нет, она не инопланетянка и не детище Франкенштейна в обличье белокурой красавицы. Одна из топ-моделей современности «потеряла» пупок еще в детстве в результате операции.
Сегодня Каролина спокойно раздевается перед камерами и демонстрирует на подиумах нижнее белье, а гримеры и ретушеры в прямом смысле подрисовывают ей пупок, чтобы не вызывать ненужных вопросов.
Третий сосок Лили Аллен
Третий сосок встречается, как оказалось, довольно часто — он есть у каждого восемнадцатого из нас. Есть он и у многих звезд. Мы точно знаем про Марка Уолберга и Тильду Суинтон.
Кто-то, как Кэрри Андервуд, избавился от него в клинике. А вот Лили Аллен нисколько не стесняется своей особенности и даже частенько демонстрирует ее журналистам во время пресс-конференций.
Ленивый глаз Деми Мур
Про ленивый глаз Пэрис Хилтон известно всем — девушка нисколько его не скрывает. Поговаривают, что этот дефект она приобрела после пластической операции.
А вот Деми Мур диагноз амблиопия поставили еще в детстве и прооперировали более слабый правый глаз. С тех пор актрисе приходится носить очки, зато проблема практически исчезла. Разницу можно заметить только на редких фото.
Диастема Ванессы Паради
В юности Ванесса стеснялась щербинки между зубами. Однако именно запоминающаяся диастема в итоге стала ее своеобразной фишкой. Благодаря ей уже взрослая звезда получила контракт с Chanel на рекламу знаменитой красной помады.
Я Покупаю
Когда бренд выпустил брошь с изображением улыбки Ванессы, стоматологи столкнулись с целым потоком женщин, требующих себе такую же «изюминку». Диастема из «ведьминой отметины» стала символом женственности и сексуальности.
Взгляните, какие еще особенности скрывают знаменитости: Титановая глазница, заячья губа, кривая улыбка и другие особенности внешности звезд.
Шесть пальцев на ноге Опры Уинфри
Статистика гласит, что каждый 5-тысячный ребенок в мире рождается с лишними пальцами на руках или ногах, так что полидактилия не такое уж и редкое явление. Правда, современные родители все чаще предпочитают сразу же прооперировать своих малышей, чтобы те не испытывали сложностей в жизни.
Самой известной в мире телеведущей шестой палец на ноге совершенно не помешал сделать головокружительную карьеру. Несмотря на свои финансовые возможности, Опра не спешит к хирургам и спокойно появляется на красных дорожках в открытых туфлях.
Шрамы Елизаветы Боярской
Не на каждом фото Елизаветы можно разглядеть три шрама на лице: ретушеры часто скрывают их фотошопом. Каждый из них актриса получила в детстве в результате несчастных случаев. И если маленькая Лиза очень переживала, что ее примут за драчунью, успешную актрису Боярскую заметные шрамы уже нисколько не смущают. Избавляться от них она не собирается.