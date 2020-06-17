Шестой палец: особенности внешности звезд

Мы считаем, что звезды — это хорошо одетые люди с идеальным телом, волосами и кожей. Но у многих из них есть небольшие особенности внешности, которые доказывают: они такие же, как мы!

Отсутствие пупка у Каролины Курковой

Нет, она не инопланетянка и не детище Франкенштейна в обличье белокурой красавицы. Одна из топ-моделей современности «потеряла» пупок еще в детстве в результате операции.

Сегодня Каролина спокойно раздевается перед камерами и демонстрирует на подиумах нижнее белье, а гримеры и ретушеры в прямом смысле подрисовывают ей пупок, чтобы не вызывать ненужных вопросов.

Третий сосок Лили Аллен

Третий сосок встречается, как оказалось, довольно часто — он есть у каждого восемнадцатого из нас. Есть он и у многих звезд. Мы точно знаем про Марка Уолберга и Тильду Суинтон.

Кто-то, как Кэрри Андервуд , избавился от него в клинике. А вот Лили Аллен нисколько не стесняется своей особенности и даже частенько демонстрирует ее журналистам во время пресс-конференций.

Ленивый глаз Деми Мур

Про ленивый глаз Пэрис Хилтон известно всем — девушка нисколько его не скрывает. Поговаривают, что этот дефект она приобрела после пластической операции.

А вот Деми Мур диагноз амблиопия поставили еще в детстве и прооперировали более слабый правый глаз. С тех пор актрисе приходится носить очки, зато проблема практически исчезла. Разницу можно заметить только на редких фото.

Диастема Ванессы Паради

В юности Ванесса стеснялась щербинки между зубами. Однако именно запоминающаяся диастема в итоге стала ее своеобразной фишкой. Благодаря ей уже взрослая звезда получила контракт с Chanel на рекламу знаменитой красной помады.

Я Покупаю

Когда бренд выпустил брошь с изображением улыбки Ванессы, стоматологи столкнулись с целым потоком женщин, требующих себе такую же «изюминку». Диастема из «ведьминой отметины» стала символом женственности и сексуальности.

Взгляните, какие еще особенности скрывают знаменитости: Титановая глазница, заячья губа, кривая улыбка и другие особенности внешности звезд.

Шесть пальцев на ноге Опры Уинфри

Статистика гласит, что каждый 5-тысячный ребенок в мире рождается с лишними пальцами на руках или ногах, так что полидактилия не такое уж и редкое явление. Правда, современные родители все чаще предпочитают сразу же прооперировать своих малышей, чтобы те не испытывали сложностей в жизни.

Самой известной в мире телеведущей шестой палец на ноге совершенно не помешал сделать головокружительную карьеру. Несмотря на свои финансовые возможности, Опра не спешит к хирургам и спокойно появляется на красных дорожках в открытых туфлях.

Шрамы Елизаветы Боярской

Не на каждом фото Елизаветы можно разглядеть три шрама на лице: ретушеры часто скрывают их фотошопом. Каждый из них актриса получила в детстве в результате несчастных случаев. И если маленькая Лиза очень переживала, что ее примут за драчунью, успешную актрису Боярскую заметные шрамы уже нисколько не смущают. Избавляться от них она не собирается.