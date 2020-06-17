Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нет пупка, но есть шестой палец: особенности внешности звезд 

Я Покупаю 1 час назад
Шестой палец: особенности внешности звезд
Фото: Я Покупаю
Мы считаем, что звезды — это хорошо одетые люди с идеальным телом, волосами и кожей. Но у многих из них есть небольшие особенности внешности, которые доказывают: они такие же, как мы!

Отсутствие пупка у Каролины Курковой

Нет, она не инопланетянка и не детище Франкенштейна в обличье белокурой красавицы. Одна из топ-моделей современности «потеряла» пупок еще в детстве в результате операции.
Сегодня Каролина спокойно раздевается перед камерами и демонстрирует на подиумах нижнее белье, а гримеры и ретушеры в прямом смысле подрисовывают ей пупок, чтобы не вызывать ненужных вопросов.

Третий сосок Лили Аллен

Третий сосок встречается, как оказалось, довольно часто — он есть у каждого восемнадцатого из нас. Есть он и у многих звезд. Мы точно знаем про Марка Уолберга и Тильду Суинтон.
Кто-то, как Кэрри Андервуд, избавился от него в клинике. А вот Лили Аллен нисколько не стесняется своей особенности и даже частенько демонстрирует ее журналистам во время пресс-конференций.

Ленивый глаз Деми Мур

Про ленивый глаз Пэрис Хилтон известно всем — девушка нисколько его не скрывает. Поговаривают, что этот дефект она приобрела после пластической операции.
А вот Деми Мур диагноз амблиопия поставили еще в детстве и прооперировали более слабый правый глаз. С тех пор актрисе приходится носить очки, зато проблема практически исчезла. Разницу можно заметить только на редких фото.

Диастема Ванессы Паради

В юности Ванесса стеснялась щербинки между зубами. Однако именно запоминающаяся диастема в итоге стала ее своеобразной фишкой. Благодаря ей уже взрослая звезда получила контракт с Chanel на рекламу знаменитой красной помады.
Я Покупаю
Когда бренд выпустил брошь с изображением улыбки Ванессы, стоматологи столкнулись с целым потоком женщин, требующих себе такую же «изюминку». Диастема из «ведьминой отметины» стала символом женственности и сексуальности.
Взгляните, какие еще особенности скрывают знаменитости: Титановая глазница, заячья губа, кривая улыбка и другие особенности внешности звезд.

Шесть пальцев на ноге Опры Уинфри

Статистика гласит, что каждый 5-тысячный ребенок в мире рождается с лишними пальцами на руках или ногах, так что полидактилия не такое уж и редкое явление. Правда, современные родители все чаще предпочитают сразу же прооперировать своих малышей, чтобы те не испытывали сложностей в жизни.
Самой известной в мире телеведущей шестой палец на ноге совершенно не помешал сделать головокружительную карьеру. Несмотря на свои финансовые возможности, Опра не спешит к хирургам и спокойно появляется на красных дорожках в открытых туфлях.

Шрамы Елизаветы Боярской

Не на каждом фото Елизаветы можно разглядеть три шрама на лице: ретушеры часто скрывают их фотошопом. Каждый из них актриса получила в детстве в результате несчастных случаев. И если маленькая Лиза очень переживала, что ее примут за драчунью, успешную актрису Боярскую заметные шрамы уже нисколько не смущают. Избавляться от них она не собирается.
Видео дня. Трудные дети российских звезд
Я Покупаю: последние новости
Самубрская, Темникова и другие: 5 модных купальников от звезд Самубрская, Темникова и другие: 5 модных купальников от звезд Развод или нет: звездные пары, которые успели разорвать брак после карантина Развод или нет: звездные пары, которые успели разорвать брак после карантина Не побоялись: звезды, которые стали мамами после 45 лет Не побоялись: звезды, которые стали мамами после 45 лет
Женский форум
Звёзды , Ванесса Паради , Елизавета Боярская , Кэрри Андервуд , Мур Деми , Марк Уолберг , Пэрис Хилтон , Chanel
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые свидания — новый способ найти любовь
Голые свидания — новый способ найти любовь
Самая желанная женщина Сербии, покорившая Сеть
Самая желанная женщина Сербии, покорившая Сеть
Что будет с организмом, если не есть один день
Что будет с организмом, если не есть один день
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Как влияют цвета на наше поведение
04:04
Как влияют цвета на наше поведение
Психология
Как придуманный во Франции десерт стал хитом в России
02:18
Как придуманный во Франции десерт стал хитом в России
Еда
Как с годами изменились российские звезды
05:17
Как с годами изменились российские звезды
Звёзды Красота
Марина Зудина показала редкие фото дочери Табакова
02:53
Марина Зудина показала редкие фото дочери Табакова
Дети Звёзды
Названы овощи, которые мешают худеть
06:14
Названы овощи, которые мешают худеть
Еда Здоровье
Чем грозит плесень в ванной
03:15
Чем грозит плесень в ванной
Дом и сад Здоровье
Продукты, которые заставляют вас потеть
06:10
Продукты, которые заставляют вас потеть
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение