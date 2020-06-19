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В шоу-бизнес через постель 

Аргументы Недели 2 часа назад
В шоу-бизнес через постель
Фото: Аргументы Недели
В Сети обсуждают российских дам, которые если и могут сказать «я всего добилась сама», то с очень большой натяжкой. Список девушек из шоу-бизнеса, которым «помогли» стать знаменитыми и вовсе не за особые таланты, не оставляет сомнений — даже если ты умница и красавица, увы, но путь к звездам все равно лежит через постель.
Начинающая актриса Высоцкая встретила именитого режиссера Андрея Кончаловского на «Кинотавре» в 1996 году. Карьера Юлии сразу взлетела ввысь, но возможно это и «счастливое совпадение».
22-летняя Катя Лель была любовницей своего 46-летнего продюсером Александром Волковым. На раскрутку певицы он потратил несколько миллионов долларов: «Муси-Пуси» и «Джага-Джага» играли из всех утюгов. Говорят, что Альбина
Джанабаева проходила кастинг в «ВИА-ГРУ» в гостиничном номере Валерия Меладзе, ну а чем закончилась эта история, знают все.
Старт карьеры Елены Кориковой, как считают многие, неразрывно связан с ее романом с с оператором Максимом Осадчим. Благодаря ему она впервые появилась в музыкальных клипаху Аллы Пугачёвой, Дмитрия Маликова, Игоря Крутого, Валерия Леонтьева и Филиппа Киркорова. Он проталкивал актрису во все проекты, в которые только мог и даже в сериал «Бедная Настя», после которого она стали звездой. Кстати, во время этих съёмок Елена и ушла от него.
Юлию Пересильд сначала Пересильд заметил Евгений Миронов, он же в 2007 году познакомил молодую протеже с Алексеем Учителем, который и слепил из неопытной актрисы настоящую звезду, ну а потом и ушел к ней от жены и детей.
Пожалуй, самой яркой кинозвездой, которую «зажег» Станислав Говорухин, стала красавица Светлана Ходченкова. Говорят, во время съемок знаменитой картины «Благословите женщину» мэтр был настолько влюблен в 19-летнюю Свету, что всерьез подумывал разойтись с женой.
Ну и вишенка на торте — Виктория Боня стала телеведущей на ТНТ после секса с продюсером Митрошенковым, по крайней мере об этом говорила Алена Водонаева и пишет канал «Курятник».
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Звёзды , Филипп Киркоров , Станислав Говорухин , Елена Корикова , Светлана Ходченкова , Валерий Меладзе , Андрей Михалков-Кончаловский , Александр Волков , Виктория Боня , Катя Лель , Дмитрий Маликов , Евгений Миронов , Максим Осадчий , Валерий Леонтьев , Алла Пугачева , Алена Водонаева
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