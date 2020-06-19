В шоу-бизнес через постель 

В Сети обсуждают российских дам, которые если и могут сказать «я всего добилась сама», то с очень большой натяжкой. Список девушек из шоу-бизнеса, которым «помогли» стать знаменитыми и вовсе не за особые таланты, не оставляет сомнений — даже если ты умница и красавица, увы, но путь к звездам все равно лежит через постель.

Начинающая актриса Высоцкая встретила именитого режиссера Андрея Кончаловского на «Кинотавре» в 1996 году. Карьера Юлии сразу взлетела ввысь, но возможно это и «счастливое совпадение».

22-летняя Катя Лель была любовницей своего 46-летнего продюсером Александром Волковым . На раскрутку певицы он потратил несколько миллионов долларов: «Муси-Пуси» и «Джага-Джага» играли из всех утюгов. Говорят, что Альбина

Джанабаева проходила кастинг в «ВИА-ГРУ» в гостиничном номере Валерия Меладзе , ну а чем закончилась эта история, знают все.

Юлию Пересильд сначала Пересильд заметил Евгений Миронов , он же в 2007 году познакомил молодую протеже с Алексеем Учителем, который и слепил из неопытной актрисы настоящую звезду, ну а потом и ушел к ней от жены и детей.

Пожалуй, самой яркой кинозвездой, которую «зажег» Станислав Говорухин , стала красавица Светлана Ходченкова . Говорят, во время съемок знаменитой картины «Благословите женщину» мэтр был настолько влюблен в 19-летнюю Свету, что всерьез подумывал разойтись с женой.