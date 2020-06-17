Чем занимаются старшие сыновья Яны Рудковской 

Мало кто знает, что у Яны Рудковской есть еще два сына помимо Гном Гномыча. «Рамблер» расскажет, что о них известно.

Со своим будущим мужем бизнесменом Виктором Батуриным , родным братом Елены Батуриной , Яна познакомилась в Сочи осенью 2001 года. Тогда он был еще женат и недавно стал отцом. Юлия Салтовец родила ему сына Андрея. Однако, по словам Виктора, его жена не была готова заниматься воспитанием мальчика и подписала отказ от родительских прав. 5 октября того же года Рудковская вышла замуж за Батурина и усыновила Андрея.

Всего через год продюсер родила сына Николая. Рудковская старалась воспитывать мальчиков как родных братьев.

В 2008 году супруги развелись. И Яне Рудковской пришлось пройти через десятки судов, чтобы получить опеку над Андреем и Николаем. Вот, что об этом говорит сама Яна:

«Я просто жить не хотела. Это был самый тяжелый период моей жизни. Я прошла с Батуриным 221 суд. Два года через адвокатов доказывала, что дети должны быть со мной. Лазила через заборы, чтобы их увидеть. Мои слезы не видел никто. Ни папа, ни мама, ни муж».

С тех пор мальчики живут вместе с ней и Евгением Плющенко . Рудковская хотела бы, чтобы сыновья снимались в ее шоу и принимали участие в других проектах вместе с мамой, однако они наотрез отказываются.

Но все же три года назад Николай обратился за помощью к Яне. Он решил создать рэп-группу вместе с бывшим участником коллектива МBAND Владиславом Раммом . Молодые люди записали несколько песен и даже сняли клип под руководством мамы. Однако позже Рудковская сообщила, что не станет продюсировать группу, которая вряд ли станет коммерчески успешной. Сейчас Николай выступает под псевдонимом Micro-ice.

Второй сын Яны, Андрей, занимается спортом. Он даже принимал участие в отборочном туре шоу «Русский ниндзя». Сейчас он старается больше времени проводить с отцом, чтобы не попадать в объективы папарацци, которые следят за домом Плющенко и Рудковской.