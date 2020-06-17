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Пригожина шокировали слова Бони о российских «алкоголиках и нищебродах» 

Lenta.ru 41 минуту назад
Продюсера Иосифа Пригожина шокировали слова телеведущей и бывшей участницы «Дома-2» Виктории Бони о российских «алкоголиках и нищебродах». Об этом он сообщил в беседе с изданием «Вечерняя Москва».
«Коронавирус, что ли, на всех так влияет?» — удивился шоумен. Он отметил, что в стране действительно есть проблема с алкоголизмом, но нельзя говорить за всех жителей России.
На вопрос о том, стоит ли наказать Боню за ее высказывания, Пригожин ответил отрицательно. По мнению продюсера, любые санкции в отношении телеведущей лишь создадут ей лишний пиар.
«Несусветная какая-то тема. Я в шоке», — заключил продюсер.
Ранее Виктория Боня в своем Instagram-аккаунте выступила против того, чтобы в Конституцию была внесена поправка о минимальном размере оплаты труда. «Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли. Которые работают», — заявила она. После этих высказываний ведушую раскритиковали в сети.
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Звёзды , Видео , Виктория Боня , Иосиф Пригожин
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