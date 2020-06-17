Анна Мария Ефремова , дочь актера Михаила Ефремова рассказала, как журналисты подстерегли ее у подъезда и принялись преследовать, пытаясь расспросить об отце. Она записала произошедшее на видео и опубликовала его в Twitter.

В ролике слышно, что репорерша начала задавать Анне Марии вопросы об аварии, которую устроил ее отец. Дочь актера отказалась отвечать, после чего журналистка спросила: «Вам нет дела до своего отца?»

Когда Ефремова попросила группу перестать преследовать ее, репортерша ответила, что идет «по свободной улице».

В комментариях пользователи поддержали Анну Марию и посчитали неприемлемым поведение журналистов. Юзер с ником @maglov нашел профиль журналистки в соцсетях и предположил, что она может работать на телеканал НТВ.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал.

На следующий день актер был задержан на 48 часов по уголовному делу, возбужденному против него по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Позже Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа.