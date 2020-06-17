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Самая перспективная российская модель снялась в откровенном наряде в небоскребе

Lenta.ru
2 часа назад
Женский форум
Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, опубликовала серию фото в откровенном образе. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.
Российская модель снялась в откровенном наряде
Фото: @kafelnikova_a@kafelnikova_a
На размещенных кадрах 21-летняя знаменитость позирует в коротком розовом платье с вырезами на груди, спине и бедрах. Наряд российского бренда Shiny полностью покрыт кристаллами. Модель запечатлели на фоне панорамного окна в апартаментах в одном из небоскребов «Москва-Сити».
@kafelnikova_a
«У меня есть дорогие привычки», — подписала она пост, набравший больше 25 тысяч лайков. Подписчики оценили ее внешний вид в комментариях. «Какая ты идеальная!», «Огонь», «Просто отпад», «Боже, ну какая прекрасная девушка!» — комментировали они.
В июне Алеся Кафельникова появилась на страницах российской версии журнала Elle с голой грудью. На размещенном снимке она позирует перед фотографом без бюстгальтера. При этом 21-летняя модель была одета в шорты бренда Dior из неопрена с принтом под камуфляж.
Женский форум
Звёзды,Алеся Кафельникова,Elle
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