Российская модель снялась в откровенном наряде

Супермодель Алеся Кафельникова , которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, опубликовала серию фото в откровенном образе. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

Фото: @kafelnikova_a @kafelnikova_a

На размещенных кадрах 21-летняя знаменитость позирует в коротком розовом платье с вырезами на груди, спине и бедрах. Наряд российского бренда Shiny полностью покрыт кристаллами. Модель запечатлели на фоне панорамного окна в апартаментах в одном из небоскребов «Москва-Сити».

@kafelnikova_a

«У меня есть дорогие привычки», — подписала она пост, набравший больше 25 тысяч лайков. Подписчики оценили ее внешний вид в комментариях. «Какая ты идеальная!», «Огонь», «Просто отпад», «Боже, ну какая прекрасная девушка!» — комментировали они.