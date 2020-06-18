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«Срамота!»: Бузову пристыдили за откровенное фото 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
«Срамота!»: Бузову пристыдили за откровенное фото
Фото: Teleprogramma.pro
Ольга Бузова вновь взбудоражила своих поклонников. Недавно звезда засветилась в личном блоге, примерив полупрозрачный топ без лифчика, а также сверкнула на шоу ТНТ в платье с глубоким декольте. И вот новая порция клубнички от возлюбленной Давида Манукяна.
@olgabuzovateam
На сей раз поющая ведущая обнародовала фото в черном облегающем боди. Особую перчинку ему придавали вставки из сетки. Ранее Teleprogramma.pro дизайнер одежды Сергей Никулин рассказывал, что сетка — один из трендов сезона. Также эксперт моды выделял такие актуальные тенденции, как бельевой стиль, лавандовый цвет и бахрому.
Образ же Ольги Бузовой произвел неизгладимое впечатление на пользователей Сети. Среди комментариев можно увидеть много восторженных.
«Вау! Бомба!», «Космическая Оля!», «Ну что за фигура!» — написали фолловеры. Однако некоторые люди отнеслись к такому откровенному снимку с иронией и даже осуждением.
«Бузова забыла надеть юбку», «Срамота!», «Опять трусы, печально», — также можно увидеть в обсуждениях снимка.
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Звёзды , Сергей Никулин , Ольга Бузова
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