Канделаки резко прошлась по внешности Собчак

«Почему человек весом 70 килограммов рекламирует спорт?» — задалась вопросом бывшая ведущая «Дома-2», изучая на шоу фотографию генерального продюсера «Матч ТВ». Ее она, к слову, тоже обозвала «некрасивой».

Тина Гивиевна молчать не стала и тоже усомнилась в привлекательности своей оппонентки.

Телезвезда резонно заметила, что вес не имеет никакого значения, когда речь идет о здоровом образе жизни и о том, как человек при этом выглядит. «Пропаганда здорового образа жизни своим личным примером вдохновляет куда убедительнее, чем менторский тон человека, мнящего себя нравственным ориентиром», - считает Канделаки.