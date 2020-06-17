Певица Диана Арбенина
сделала заявление по поводу произошедшего ДТП с участием актера Михаила Ефремова
. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Фото: @_diana_arbenina@_diana_arbenina
Арбенина считает, что в произошедшей ситуации виноваты все. Однако нужно проявить милосердие к актеру.
"Мы - толпа зевак, глазеющих на пожар. Хватит мусолить. Хватит порицать. Хватить морализировать. В этой истории ужасно все и ужасны все. Михаил Ефремов, убивший в первую очередь свой мозг и как следствие человека; семья Сергея Захарова, восседающая в ток-шоу, в то время как тело близкого еще не остыло в земле, и позволяющая снимать похороны и горе ничего не соображающей матери; толпа журналистов, выполняющих свою работу; те, кто видел, что происходит с Мишей, и ничего не делал; те, кто с ним пил. Все это одинаково мерзко. Но особенно отвратно отсутствие милосердия и двойные стандарты", - написала певица.
Ей жалко Михаила Ефремова и родственников умершего в результате аварии водителя.
"Камня не брошу в актера Михаила Ефремова. Любила, люблю и буду любить его талант, который сейчас используют против него, гоняя по телеку фильмы с его участием (слава Богу еще не посмертно). Камня не брошу и в человека Михаила Ефремова, нисколько не оправдывая его пьянство".
Певица призвала всех оставаться людьми и помолчать.
"В этой истории уже сказано все, кроме одного: а мы с вами сами то без греха? без грешочка? мы никогда напивались? мы не совершали безумства? мы никогда не садились пьяными за руль? не попадали в дтп? и может быть мы не знаем, что такое похмелье и отходняк? будем честны: знаем. Так может быть нам просто повезло не дойти до той черты за которой смерть?"