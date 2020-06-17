Бузова шокировала фанатов внешним видом

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова
любит хвастаться своей фигурой. Часто она делится довольно откровенными фото. Последний из таких снимков всерьез напугал фанатов звезды.
34-летняя ведущая вновь оказалась в центре всеобщего внимания. На этот раз поводом для обсуждений стала излишняя худоба Бузовой, которую она продемонстрировала на новом снимке. Поклонники бьют тревогу и советуют Ольге побольше кушать. Талия
на фото выглядит слишком худой, а торчащие ребра усугубляют ситуацию.
На снимке, который так обеспокоил фанатов, Ольга позирует на съемках реалити-шоу «Дом-2», причем одета она в короткий топ, не прикрывающий живот. Также с коротким топом светская львица не постеснялась надеть мини-юбку.
Фанаты предложили Бузовой съесть что-нибудь калорийное, так как звезда выглядит ну «очень истощавшей». Они посоветовали ей съесть итальянскую пасту или пиццу.
К слову, многие из пользователей обратились к возлюбленному Бузовой Давиду Манукяну и посоветовали ему накормить Ольгу.
«Олю надо срочно подкормить! Скоро совсем испарится», «Что, Давид совсем не кормит?!», «Мда! Тут карантин вообще никак не сказался… Поешьте уже что-нибудь!!», «Кожа да кости, уж простите!», — написали фанаты.
Ну а некоторым фигура Ольги показалось идеальной, о чем пользователи также сообщили в комментариях к посту. К слову, сама Бузова считает точно так же. Уверенности в себе ей добавляют комплименты от Давы, которыми он любит осыпать звезду.