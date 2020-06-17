"Вы очень все бесите!"

Такая самоизоляция тяжело дается Агате, тем более что дома она вынуждена сидеть одна. Кроме того, накануне в Москве открылись веранды ресторанов, так что многие друзья и знакомые актрисы начали весело проводить время вне дома. Это обстоятельство окончательно вывело из себя Агату, которая не смогла сдержать эмоций.
Напомним, что Муцениеце некоторое время назад заболела бронхитом и попала в больницу, где провела около недели. У Агаты даже подозревали коронавирус, но, к счастью, анализы оказались отрицательными. Несмотря на это, врачи настоятельно рекомендовали актрисе придерживаться строгого карантина в течение двух недель.