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"Вы очень все бесите!": Агата Муцениеце резко обратилась к друзьям

Экспресс газета
2 часа назад
Женский форум
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись 15 июня. Сейчас Агата вынуждена соблюдать строгий карантин, так что находится в одиночестве в квартире. Дети актрисы проводят время с отцом, который увез их в Санкт-Петербург.
"Вы очень все бесите!"
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
Такая самоизоляция тяжело дается Агате, тем более что дома она вынуждена сидеть одна. Кроме того, накануне в Москве открылись веранды ресторанов, так что многие друзья и знакомые актрисы начали весело проводить время вне дома. Это обстоятельство окончательно вывело из себя Агату, которая не смогла сдержать эмоций.
«Я пока на карантине смотрю фильмы, сериалы. Открыла сториз — а вы все веселитесь, по верандам пошли, катаетесь на машинах, гуляете... Так вот, ребята, я хочу сказать: как же легко контролировать толпу. Вы все безумно счастливы, потому что гуляете. Но вы никогда не были бы так счастливы, если бы вас этого сначала ни лишили, а потом снова вам отдали. Я бы никогда этого не сказала, если бы я сама не хотела с вами гулять! Шутки шутками, но я сегодня сториз больше смотреть не буду. Вы очень все бесите! Все мои друзья! Какие же вы противные, это очень жестко! Нет чтоб на диване дома полежать...»
— обратилась к друзьям Муцениеце.
Напомним, что Муцениеце некоторое время назад заболела бронхитом и попала в больницу, где провела около недели. У Агаты даже подозревали коронавирус, но, к счастью, анализы оказались отрицательными. Несмотря на это, врачи настоятельно рекомендовали актрисе придерживаться строгого карантина в течение двух недель.
Женский форум
Звёзды,Агата Муцениеце,Павел Прилучный
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