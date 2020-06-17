Фото: @victoriabonya @victoriabonya

По мнению блогера, телеведущая стесняется себя и "изо всех сил пытается скрыть свое нутро".

"Виктория Боня - вечная приживалка. Она выглядит и чувствует себя чужой на празднике жизни людей, которые представляют из себя нечто большее, чем девка из публичного дома 2", - написала Миро.

Она считает, что такие женщины, как Виктория Боня, хотят выглядеть теми, кем на самом деле не являются.

"Это те самые женщины, которые фотошопят себя до состояния пластмассовых пупсов или идут еще дальше и влезают в кредиты для того, чтобы отпилить себе нос или закачать в губы силикон. Это те самые женщины, которые, подобно Боне,расхаживают по чужим домам, пытаясь выдать себя за полноправных жильцов этих хором. Это те самые женщины, которые на вопрос, ты откуда, отвечают: «Из Москвы». Хоть в Москву они и понаехали всего лишь пару лет назад".

Кроме того, по словам Миро, у таких женщин, как Боня, полно комплексов.