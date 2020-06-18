Костюшкин выступил с обращением

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Бывший участник группы "Чай вдвоем", певец Стас Костюшкин опубликовал в своем инстаграме обращение к журналистам после публичного признания о пережитом в детстве насилии.

Музыкант сообщил, что неоднократно получал приглашения поучаствовать в эфирах от многих СМИ, однако не намерен зарабатывать на этой истории.

"Все, что я хотел, я уже сказал. Реакция, которую я хотел, я получил. Моя цель была получить одну реакцию — чтобы мы внимательнее стали относиться к нашим детям", — сказал певец.

Ранее Костюшкин в одном из интервью рассказал, что в восьмилетнем возрасте стал жертвой сексуального насилия. Решение обнародовать историю, которую считал "постыдной", певец обосновал страхом за собственных детей.