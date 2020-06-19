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«Даже розетки золотые»: Самойлова показала роскошь 

WMJ.ru и ещё 3 1 час назад
«Даже розетки золотые»: Самойлова показала роскошь
Фото: @samoylovaoxana
32-летняя жена известного рэп-исполнителя Джигана поздравила 4-месячного сына с днем рождения и показала роскошные декор, в котором живет звездная семья.
По возвращении с родов в США вся семья Джигана переехала в новый загородный дом с огромной внутренний территорией, на которой расположены несколько построек. Несмотря на слухи о грядущем разводе супругов Оксана Самойлова продолжала публиковать счастливые снимки с детьми из домашнего интерьера.
В трехэтажном доме, выполненном в стиле ар-деко, немало любопытных деталей. Внимательные пользователи Сети на последних фотографиях Оксаны с сыном заметили не только дорогие часы на руке девушки, но и помпезный стол позади семьи. Выполненный из металла цвета золота он гармонично сочетается с мраморным полом и декором. Однако фанаты в шоке от количества золота в звездном доме и написали в комментариях: «Даже розетки золотые», «Как все блестит», «Богато, дорого».
@samoylovaoxana
Сам загородный дом выполненный в минималистичном стиле с панорамными окнами на каждом этаже. На крыше здания находится просторная веранда для отдыха. Около дома расположен бассейн, лаунж-зона с плетеными креслами и мини-огород, за котором дети ухаживают самостоятельно, а по утрам собирают сочные плоды.
@samoylovaoxana
Дети Оксаны и Джигана особенно полюбили мраморную гостиную с огромной лестницей с позолотой и чугунными поручнями ручной работы. Девочки часто снимают там танцевальные видео и фотографируются с мамой.
А тебе понравился интерьер дома звездной семьи? Делись своим мнением в комментариях!
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Звёзды , Оксана Самойлова
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