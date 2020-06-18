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Модель с заболеванием кожи опубликовала фото в прозрачном купальнике 

Lenta.ru 2 часа назад
Модель опубликовала фото в прозрачном купальнике
Фото: @winnieharlow
Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») Винни Харлоу опубликовала в соцсетях новые фотографии, на которых она запечатлена в купальнике из прозрачной ткани. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.
На одном из снимков 25-летняя модель позирует у бассейна боком к камере, на других — анфас запечатлена в воде. Она одета в просвечивающий тело бикини бледно-розового цвета, ее образ дополняют серьги-кольца и массивное ожерелье с подвеской в форме буквы W.
@winnieharlow
Публикации Харлоу собрали по 300 тысяч лайков. В комментариях поклонники высказали ей свое признание. «Какая красивая, настоящая русалка», «Прекрасный ангел с фантастическим телом», «Твоя кожа — это шедевр, Винни», «У тебя уникальная красота, никогда не сомневайся в этом», — писали они.
Ранее в июне Винни Харлоу показала подписчикам фотографии, на которых она запечатлена в роскошном частном самолете. На одном из кадров она позировала на диване в кабине небольшого лайнера в белом топе с глубоким декольте и коротких облегающих шортах. Для другой публикации Харлоу снялась на откидном трапе самолета.
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Звёзды , Винни Харлоу , Lenta.ru
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