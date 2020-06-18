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«Школьница-выпускница»: 46-летняя Олеся Судзиловская в мини-бикини привела в восторг фанатов 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
46-летняя Судзиловская в бикини взбудоражила фанатов
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Олеся Судзиловская, которой сейчас 46 лет, в Instagram поделилась фотографией у домашнего бассейна. На снимке она запечатлена в мини-бикини. Звезда отметила, что за время карантина ей удалось сбросить два килограмма.
@olesya_sudzilovskaya
В комментариях пользователи буквально взорвались восторженными отзывами.
«Школьница-выпускница», «Где раздают такие ноги?» «Олеся, вы просто невероятная красотка», «Слюни бегут, что можно захлебнуться».
Звезда между тем рассказала, как ухаживала за собой во время самоизоляции. Она отметила, что держалась до последнего и ходила с «отросшим» лаком на ногтях. При этом самостоятельно укорачивала их длину. Она отметила, что это процедура была для нее не из приятных. Зато сейчас у нее крепкие восстановленные ногти.
Также она отметила, что много ходила пешком. Минимум час в день она проводила на свежем воздухе. Причем совершала прогулки не только в солнечную погоду, но и в холод, и в дождь.
Напомним, что Олеся Судзиловская счастливая мать двух детей. В 2009 году у нее родился сын Артем. В 2016 году она во второй раз стала мамой. Наследника она назвала Майком. Отцом детей является бизнесмен Сергей Дзебань.
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Звёзды , Олеся Судзиловская
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